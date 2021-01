Nejlepší a nejhorší skladby pro řidiče: Víte, co všechno může hudba způsobit?

Některá hudba může v autě uklidňovat, některá zase rozptylovat. Na téma poslechu muziky za volantem se nyní podívali také experti z platformy Vize 0, zaměřující se na bezpečnost v silničním provozu. Hudba je ostatně na cestách důležitým prvkem pro mnoho řidičů – dle kanadské Newfoundland’s Memorial University poslouchá hudbu v autě minimálně 90 % z nich.

Provedené výzkumy prokazují, že poslech hudby může být prospěšný v době, kdy řidiči musí řešit náročnější dopravní situace, kdy je hustý provoz či dokonce dochází k dopravním zácpám. Hudba totiž může snižovat stres, napětí a také pocit nudy. Ovšem zdaleka ne každá skladba přispívá ke zlepšení řidičské kondice.

Nejbezpečnější jsou skladby, jejichž tempo odpovídá srdečnímu tepu, tedy 60-80 za minutu. Skladby rychlejší – s rytmem nad 120 za minutu – naopak nutí řidiče, aby jim věnovali pozornost. To ovšem odpoutává jejich pozornost od dění na silnici. Řidiči poslouchající rychlou hudbu mají sklon podhodnocovat rychlost jízdy, a to až o nemalých 45 km/h. Jejich chování pak může snadno být rizikové – jezdí nepřiměřeně rychle, dělají myšky, častěji projíždějí červenou… To vše zvyšuje pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Průzkumy také uvádí, že řidiči poslouchající rychlé skladby mění jízdní pruhy 2x častěji než řidiči poslouchající klidnou hudbu či preferující vypnuté rádio při řízení. Také jezdí o bezmála 10 km/h rychleji. „Rychlá hudba může zvýšit tempo konání za volantem, současně však zvyšuje pravděpodobnost chybového jednání,“ varuje Roman Budský z platformy Vize 0.

Nebezpečný pro řidiče může být poslech jeho oblíbeného hudebního žánru či skupiny. Rád se do takové skladby zaposlouchá, což ovšem odpoutává jeho pozornost od dění na silnici, což může snadno vyústit do nebezpečné situace. To ostatně prokazují výsledky průzkumu izraelské Ben-Gurion University.

Vliv má často žánr i hlasitost

Poslech hip-hopu, heavy metalu, hard rocku i techna se často zmiňuje ve spojení se zvýšenou úrovní agresivity nebo bezohledného chování za volantem. Zajímavé je zjištění, že při poslechu vážné hudby se projevuju sklon k nevyzpytatelnému chování za volantem.

Negativní vliv má také poslech hlasité hudby. V takovém případě se reakční doba řidiče prodlužuje o celou pětinu. Referenční hranicí pro definici hlučného poslechu je 95 dB, což odpovídá hluku výkonnější sekačky na trávu. Velký problém s poslechem hlasité hudby mívají mladí začínající řidiči, a to až 93 % z nich.

Průzkum prokázal, že poslech tiché hudby na úrovni cca 55 dB zlepšuje bezpečnost řidičovy jízdy – ve srovnání s hlasitým poslechem na úrovni cca 85 dB, ale také ve srovnání s tím, že řidič žádnou hudbu neposlouchá. Hlavně tichý poslech rockových skladeb může zkracovat reakční dobu řidičů.

„Hudba u každého z nás může spontánně evokovat různé emoce. To může mít vliv i na vyhodnocování chování ostatních účastníků silničního provozu. Při poslechu příjemné muziky řidiči na chování ostatních nahlížejí optimističtější optikou než naopak při poslechu hudby smutné, nepříjemné,“ dodává Budský.

Na závěr ukazuje britská finanční společnost Moneybarn skladby, které jsou považovány za nejbezpečnější a které naopak za nejnebezpečnější. Vybrané skladby ale berte s nadhledem. S výše zmíněnými poznatky je zřejmé, že chyby za volantem se může při nadšené imitaci kytarového sóla ve Stairway to Heaven dopustit fanoušek Zepellinů stejně jako fanoušek Miley Cyrus hulákající z plných plic Party in the U.S.A.

Top 5 nejbezpečnějších skladeb pro řidiče:

Stairway to Heaven – Led Zeppelin

Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers

God’s Plan – Drake

Africa – Toto

Location – Khalid

Top 5 nejnebezpečnějších skladeb pro řidiče: