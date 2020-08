Nejkrásnější dívky z Playboye dostávaly úžasná auta. Zde je výběr těch nejlepších

Během existence pánského měsíčníku Playboy se na obálkách vystřídalo přes sedm set krásných žen, kterým se říká Playmates. Časopis pak každý rok vybere dívku roku. Výherkyně dostávaly 100 tisíc dolarů a automobil. Označení Playmate se začalo používat v roce 1954 a jako první nosila tento titul Margie Harrison.

První Playmate roku pak byla v roce 1960 Ellen Straton. Tenkrát se však ještě automobily nerozdávaly. První, kdo dostal ke svému titulu automobil, byla Donna Michelle. Tenkrát dostala růžový Ford Mustang. Těch vzniklo jen pár a platí za extrémně ceněné sběratelské unikáty.

Tehdy začalo šílenství růžových aut pro Playmates of the Year, které pokračovalo až do roku 1974. K vidění byly opravdu zajímavé vozy. Třeba Liv Lindeland dostala v roce 1972 DeTomaso Pantera. Sharon Clark pak o rok předtím loď. V roce 1988 dostala India Allen kit car Lamborghini Countach vyrobený v Kalifornii. V galerii nahoře najdete výběr těch nejzajímavějších aut pro výherkyně tohoto titulu.