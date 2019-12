Žebříček nejhorších děr na silnicích v ČR v podání webu Vymoly.cz není v žádném případě novým projektem. Za úsměvným shrnutím, které funguje také jako pomocná iniciativa k opravě zničených cest, stojí pojišťovna Generali. Nyní se ve společnosti oddělení BESIP Ministerstva dopravy konal již 9. ročník této ankety. I letos se přitom žebříček mění a odhaluje zbrusu nového vítěze.

Nejhorší silnicí v České republice je tedy za rok 2019 komunikace mezi obcemi Šilheřovice a Hať na Opavsku v Moravskoslezském kraji. A při pohledu na fotografie vítězné silnice se není prvenství třeba divit. Opravdu se jedná o prvotřídní tankodrom, kterému místní přezdívají „důlky“. Jde ke všemu o jedinou cestu mezi těmito obcemi.

Na další místa v žebříčku s nejhoršími výtluky v ČR se můžete podívat zde. Do ankety poslali řidiči asi 85 tisíc hlasů a za silnice ve špatném stavu označili přes 8000 úseků. Projekt má ostatně fungovat jako propojení řidičské komunity se správci silnic a být nápomocným upozorněním na stav komunikací u nás. Cílem je tak urychlit opravy zničených cest.

Tento rok se navíc organizátoři projektu rozhodli udělit speciální anticenu i dálnici D1. „Protože je její stav natolik závažný pro další rozvoj České republiky. V letošním roce bychom skutečně rádi upozornili na velmi špatný a neutuchající stav této dálniční sítě,“ uvedl Radiožurnálu autor projektu Petr Čaník. Český rozhlas Radiožurnál je dalším z partnerů webu Vymoly.cz.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nicméně s anticenou pro D1 nesouhlasí. Dálnice by podle mluvčího Jana Rýdla neměla být do projektu zahrnuta, jelikož nezapadá do motivu silnic, které nikdo neopravuje a musí být na ně upozorněno. „Organizátor ankety buď D1 vůbec nezná, nebo se jen snaží přitáhnout pozornost,“ odpověděl Radiožurnálu Rýdl.