Nejen Superbu, ale i Kodiaqu hrozí přesun výroby za hranice. Odbory se pustí do boje

Škodovácký závod v Kvasinách je tradičním místem výroby vlajkové lodi Superb. O možném přesunutí výroby do zahraničí se objevují informace už více než rok, nicméně s novým vedením Škody má být tento krok podle odborového předáka Škody Auto Jaroslava Povšíka zase blíže. V novém vydání týdeníku Škodovácký odborář se tak do plánů směřování automobilky zase pořádně obul.

„Nestačí ještě toto tažení proti Škodě? Lidově řečeno, musíme Škodu vykuchat od všeho dobrého, excelentního, co v současné době máme? Je to jasná degradace a cesta směrem k Dacii a nedej Bůh pod Dacii,“ komentuje Povšík situaci. Odsunutí za hranice totiž nyní dle odboráře hrozí i dalším modelům.

Kromě přesunutí výroby Superbu do závodu VW v Bratislavě se Povšík bojí i možného přesunutí výroby Kodiaqu do Německa, zatímco výroba Seatu Ateca (rovněž probíhající v Kvasinách) se má přestěhovat do Španělska. Předák tak dodává, že odbory budou proti tomu bojovat v tisku, u vlády, u veřejnosti i v koncernu Volkswagen.

Ačkoliv už v polovině minulého roku zmíněné plány se Superbem samo vedení VW vyvrátilo, od té doby se pochopitelně ve Škodě mnohé změnilo – především tedy odchod šéfa Bernharda Maiera, kterého letos 3. srpna nahradil Thomas Schäfer. Odchod Maiera měl mít údajně co do činění s jeho úspěšným vytažením Škody na konkurenční pozici k samotnému Volkswagenu či Audi.

Často zmiňované sesazení mladoboleslavské značky na úroveň levné značky jako třeba Dacie ale Schäfer podle všeho v plánu nemá. „Ústup z kvality a přesun do nízkonákladového segmentu se konat nebude,“ uvedl dříve na Twitteru premiér Andrej Babiš po schůzce s novým šéfem automobilky.

Na druhou stranu podle Herberta Diesse, šéfa koncernu VW, by měla být Škoda co do objemu prodaných aut více agresivní v boji proti konkurenci z Koreje a Francie. Prý je tak důležité posílit pozici v segmentu dostupných aut.