Nejdůležitější muž Bugatti se v karanténě nefláká. Prozradil, jak probíhá jeho den

Automobilka Bugatti zveřejnila, jak tráví čas během karantény její šéf Stephan Winkelmann. První muž v Bugatti je disciplinovaný Němec, který má s vedením supersportovní automobilky letité zkušenosti. V letech 2005 až 2016 stál v čele Lamborghini a za jeho panování vyjely z boloňských vrat velmi důležité modely, mezi něž se řadí například Aventador.

Ještě před Lamborghini pracoval také pro Mercedes-Benz a Fiat. Je vám asi tak jasné, že Winkelmann nespí do desíti, nekouká dopoledne na Netflix, odpoledne netýrá okresní silnice v Chironu a večer nekouká na youtube tutoriály o vaření. Jako správný Němec zachovává zdravou disciplínu a pracuje na 110 %.

Jeho den začíná v sedm hodin ráno, kdy snídá a sleduje světové novinky, aby zůstal v obraze. V půl deváté se vrhne na první emaily a konferenční hovor s vedením automobilky. Až do oběda pak pokračuje s telefonáty s dalšími odvětvími značky. Obědová pauza začíná ve dvanáct hodin, kdy k jídlu sleduje televizní zprávy.

Další armáda emailů a hovorů s dalšími důležitými lidmi pokračuje od dvou hodin. „Bugatti není nikdy v klidu. Ani o víkendech, ani o Vánocích a dokonce ani během pandemie COVID-19. Kreativita našich zaměstnanců nemá žádné limity, nové nápady technických řešení pro naše produkty přicházejí neustále“, uvedl v tiskové zprávě.

Takto pokračuje až do sedmi hodin, kdy se vrhne na sport. Protože nyní nemůže navštěvovat posilovnu a plavecký bazén, spoléhá se na podvečerní běhání. Uvedl, že je to pro něj příležitost být na chvíli bez svého telefonu a on sám si tak dobije baterky. V devět večer má ale Stephan už opět v ruce telefon a vyřizuje soukromé telefonáty.

V deset večer, v období před spaním, je čas na zábavu. U Winkelmanna to znamená číst si knihu. Sám říká, že jediné pozitivum na tomto období vidí v tom, že má více času na čtení knih. V blízké době se chystá vrhnout na knihu Bugatti Queen. Ta pojednává o Hellé Nice, bývalé francouzské striptérce a závodnici, která jezdila v Bugatti Type 35 C.

Sluší se dodat, že toto není Winkelmannova šablona na každý den. Dvakrát týdně dojíždí do Bugatti za zaměstnanci, kteří musí pracovat i za těchto omezujících okolností. Stále si udržuje kontakt a jde příkladem.