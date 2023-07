Nejdražší prodané autodíly na eBay? Vedou motory BMW v ceně slušné ojetiny, baterie pro Nissan Leaf stála balík

Online trh s autopříslušenství nechal veřejnost nahlédnout do svých statistik. Nejvíce peněz lidé utratili za velké spalováky, za hodně peněz se prodaly i baterie do elektroaut.

Známé pravidlo říká, že na internetu se dá koupit cokoliv – my se nyní můžeme podívat na seznam nejdražších prodaných auto-věcí na serveru eBay v rámci prvního pololetí letošního roku.

Najdeme zde věci vcelku běžné, ale i docela exotické. Posuďte sami: nejdražší prodanou položkou je osmiválcový motor S63 twin turbo o objemu 4,4 litru pro BMW M5, za který někdo zaplatil 376 tisíc korun. Bavorské V8 patří i druhá příčka, jde o starší jednotku S63B44B za 264 tisíc korun. Na třetím místě najdeme brzdový systém z Mercedesu-AMG GT, prodaný za 258 tisíc korun.

V první desítce také najdeme motor o objemu 2,4 litru pro Porsche 911 z let 1970 až 1974, nafťák pro Maserati Levante, repasovanou převodovku pro Nissan GT-R R35 a také motor do Audi Q8 nebo Chevy Corvette – vše za více než 215 tisíc korun za položku. Do top desítky se ale také vešla sada zavazadel Schedoni do Ferrari 512 TR za 236 tisíc. A jeden kupec si také dopřál 40kWh trakční akumulátor do Nissanu Leaf za 219 tisíc korun.

„Na stránkách se objevuje stále více dílů pro elektromobily, což se odráží i v našem přehledu, kde se objevuje kompletní baterie pro Nissan Leaf, která ukazuje hodnotu takzvaných baterií druhé životnosti - očekáváme, že se jich bude objevovat stále více, protože mají různé možnosti využití, z nichž mnohé přesahují rámec opětovného použití v automobilovém průmyslu,“ uvedla Laura Richards, vedoucí kategorie autodílů a příslušenství britské pobočky eBay, která tento seznam zveřejnila.