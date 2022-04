Nejdražší auta roku 2021: Dominance závodních Ferrari pokračuje, ale první místo tentokrát překvapí

Rok 2021 byl i přes stále řádící epidemii bohatým na automobilové aukce. Tyhle kousky byly nejdražší.

V historii aukcí automobilů se pouze třináct kousků dostalo nad částku 20 milionů dolarů (při aktuálním kurzu 427,8 milionu korun). Tomuto žebříčku dominují především závodní ferrari, předválečné speciality a některé vozy z britské produkce. Rok 2021 přinesl dalšího člena tohoto prestižního klubu. Pojďme se tedy vzestupně podívat na deset nejdražších automobilů roku 2021. Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France Částka: 6.000.000 dolarů (128.340.000 Kč) Místo: RM Sotheby's Monterey, Kalifornie, USA Jeden ze 72 kusů, konkrétně 52. s číslem podvozku 1031 GT, se vyznačuje barvou karoserie Giulietta Blue ze vzorníku Alfy Romeo, nikoliv Ferrari. Doplňuje ji červený pruh a hnědý interiér Havana. Vůz si takto naspecifikoval již první majitel, kterým byl průmyslník a automobilový závodník Jacques Peron. Plánoval s ním účast na Tour de France, po Maranellu tak chtěl i odklápěcí kryt motoru pro snadnější přístup pro případné opravy u cesty či dostatek místa pro dvě náhradní kola. Ferrari už pilně testuje závodní 296 GT3. První jízdy proběhly na domácí trati Fiorano Většině z jeho požadavků nebylo vyhověno, Peron byl naštvaný, ale s vozem stejně jel. Vybojoval si krásné čtvrté místo, avšak vůz ihned prodal a poslal do Maranella peprný dopis. Modrá kráska zůstala v péči několika sběratelů a prošla si kompletní restaurací, kterou se pyšnila na Pebble Beach Concours d’Elegance v roce 2016.

Jaguar D-Type Roadster Částka: 6.000.000 dolarů (128.340.000 Kč) Místo: RM Sotheby's Arizona, Scottsdale, USA Jeden z 71 vyrobených kusů dorazil 29. prosince roku 1955 k prodejci Henlys v Manchesteru. Bohužel se jim ho nepodařilo prodat, háček byl nejspíš v neobvyklé červené barvě. O prodej vozu se nakonec postaral Bernie Ecclestone, který jej dodal závodníkovi Peteru Blondovi. Britové vyladili Jaguar E-Type třetí série. Úžasný restomod má nyní 400 koní Ten již během léta 1956 s vozem vyhrával klubové závody. V průběhu života vystřídalo několik majitelů a objevovalo se v různých soutěžích. Někdy v životě bylo prý podle aukčního portálu přebarvené na britskou závodní zelenou, ale nyní mu byla opět vrácena jeho původní netradiční barva.

McLaren-Mercedes MP4-25 F1 Částka: 4.836.000 liber (140.727.600 Kč) Místo: RM Sotheby's British Grand Prix 2021, Silverstone, Anglie První auto z tohoto seznamu, které si můžete živě pamatovat z televizních obrazovek. Jedná se o monopost formule 1, se kterým vyhrál Lewis Hamilton Velkou cenu Turecka v roce 2010. V očích sběratelů je vůz cenný také díky bitvě kolo na kolo s Michaelem Schumacherem. Do aukce míří asi nejdražší taxík na světě. Pamatujete, jak se vezl Ayrton Senna při GP Británie v roce 1991? Nejde tedy o žádnou maketu, ale o skutečný závodní stroj, který v roce 2019 dokonce prošel oživovací kúrou v McLaren Racing Heritage a je připravený vyjet na závodní trať. Vzpomeňme si, že tehdy šlo ještě o motor V8 o objemu 2,4 litru, který se nechal vytáčet do 18.000 otáček za minutu.

Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione Částka: 6.192.500 eur (150.871.237 Kč) Místo: RM Sotheby's The Guikas Collection, Le Castellet, Francie Tohoto Ferrari 250 GT vzniklo pouze šest prototypů, každý s ikonickým motorem 3.0 V12. Vůz s číslem šasi 0385 GT byl původně stříbrný a prvním majitelem byl Luigi Bertett, prezident Automobilového klubu v Miláně. Poté měl ještě dva italské majitele, než v roce 1964 zamířil do řeckých Athén. Zde byl o rok později zničen během nehody a odklizen do skladu, kde si ho deset let nikdo nevšímal. Vývoj motoru Chevroletu Corvette Z06 má zajímavý příběh. Pomohlo bourané Ferrari 458 z Polska Až další majitel, Američan Stephen Barney, dohodl kompletní restauraci vozu v Modeně, kde mu byla vrácena původní krása. Poté si vůz vzal do své americké sbírky, ovšem zanedlouho už byl v německé sbírce modelů GTO. Aby toho nebylo málo, byl chvíli u nadšence v Japonsku a poté v Anglii, kde ho přelakovali na ikonickou barvu Rosso Corsa. Nakonec se prodalo ve Francii, jedná se tak zřejmě o nejzcestovalejší Ferrari 250 GT Berlinetta.

Ferrari 275 GTB Competizione Částka: 7.705.000 dolarů (164.578.800 Kč) Místo: RM Sotheby's Monterey sale, Kalifornie, USA Další ferrari, tentokrát vítězné. Toto 275 GTB je jedenáctým z dvanácti celkem vyrobených competizione. Třikrát se zúčastnilo Le Mans, z toho v roce 1967 vyhrálo ve své třídě. V roce 1969 si pak připsalo vítězství na vytrvalostních závodech ve Spa-Francorchamps a v Imole. Od roku 1970 si ho přehazovali čtyři američtí sběratelé, dokud v roce 1979 neskončilo v rukou Johna Wallace. Ferrari Purosangue se odhaluje na první fotce. Potvrzuje předchozí únik z továrny, bude to vůbec SUV? Bohužel byla karoserie vozu značně poškozena během požáru garáže, a vůz tak musel projít náročnou opravou. Důležité mechanické komponenty se naštěstí nepoškodily. Následně byl vůz ve Švýcarsku, v Itálii, Japonsku a Anglii, dokud se nevrátil zpět do Ameriky, konkrétně do Kalifornie, kde podstoupil náročnou, tříletou renovaci.

Ferrari 268 SP Částka: 7.705.000 dolarů (164.578.800 Kč) Místo: RM Sotheby's Monterey sale, Kalifornie, USA Jedno ze šesti 268 SP s šasi číslo 0798 s karoserií od Fantuzziho je poslední svého druhu v původním stavu. Ačkoliv jde o vzácné auto, nebylo závodně zas tak úspěšné. Nejlepšího výsledku dosáhlo na americké dvanáctihodinovce v Sebringu, kde skončilo na 13. místě. Za sedadly dřímá motor V8, což jsou v podstatě dvě třetiny původního dvanáctiválce Colombo. Chcete nové auto s karburátory Weber? Není problém, vznikne jich 24, mají až 450 koní a můžou závodit V roce 1969 bylo ve sbírce francouzského sběratele Pierra Bardinona, který byl dobrým přítelem Enza Ferrariho. Od roku 1996 bylo ve sbírce současného majitele, který ho nyní vložil do aukce.

Matra MS 670 Částka: 6.900.000 eur (166.428.000 Kč) Místo: Artcurial Retromobile 2021, Paříž, Francie Francouzský závodní speciál získal nového majitele za opravdu vysokou sumu. Důvod je však jednoduchý. Vyhrál závod Le Mans, a to ještě v témže roce, ve kterém byl vyrobený. Za volantem se navíc střídali jezdci Graham Hill a Henri Pescarolo. Hill byl dvojnásobným mistrem světa Formule 1, Pescarolo zase čtyřnásobným vítězem Le Man. Pod kapotou vozu s šasi číslo 001 je dvanáctiválec s objemem 3,0 litru. Talbot Matra Rancho měl raritní výbavu. Položil základy crossoverů v Evropě, odešel kvůli autům, o která už není zájem O rok později ještě vyhrál s vozem Pescarolo 1000 kilometrů dlouhý závod v Zeltwegu. Druhým pilotem byl Gérard Larrousse. Vůz přestal závodit o rok později a Matra si jej vzala do svého muzea, kde vyčkával v barvách svého prvního vstupu do Le Man až do roku 2020.

Aston Martin DB4GT Zagato Coupe (1962) Částka: 9.520.000 dolarů (202.499.920 Kč) Místo: RM Sotheby's Monterey sale, Kalifornie, USA Předposlední z celkem devatenácti exemplářů jako první vlastnil komandér James Murray. Vůz je zajímavý především použítím chromované mosazi okolo oken, zatímco běžně se dával hliník. Podobně okna nejsou z plexiskla, ale ze skla. Ještě před předáním vozu majiteli s ním testovací jezdec značky zajel závod v Brands Hatch. Ze zvuku atmosférické V12 půjdete do kolen! Aston Martin Valkyrie AMR Pro řádil na okruhu v Bahrajnu Skončil první ve své třídě a druhý celkově, za Ferrari 250 GTO. Po dvou letech vůz putoval do Švédska a v roce 1972 skončil zase v Anglii, kde byl přelakován na britskou závodní zelenou. Tento proces byl vrácen během kompletní restaurace v letech 1995 až 1997.

Ferrari 250 California LWB Spider Částka: 10.840 000.dolarů (230.631.840 Kč) Místo: Gooding & Company's Pebble Beach 2021, Kalifornie, USA Italská automobilka vyvinula verzi California pro americký trh a v letech 1957 až 1962 vyrobila 106 těchto modelů, z toho 50 s dlouhým rozvorem (LWB). Tento model s číslem šasi 1245 GT je unikátní svou původní závodní specifikací, tedy zakrytými světlomety, samosvorným diferenciálem či větší nádrží paliva. Do aukce jde originální testovací mula, která odstartovala vývoj božského LaFerrari. Je k ní i kamufláž! Prvním majitelem byl Ottavio Randaccio, amatérský závodník z Milána, který vůz používal na lokální závody do vrchu. Za svou pouť po silnicích vůz vystřídal dalších deset majitelů. Předposlední majitel dopřál vozu kompletní restauraci, u které zachoval i původní polepy v barvě trikolory.