Nejdražší auta na světě? Hledejte kusovky zavedených značek, jeden unikát si zahrál i ve slavné Kobře 11

Téměř tři čtvrtě miliardy, zřejmě na tolik vyšlo nejdražší nové auto na světě. Ani spodní příčky ale nejsou z laciného kraje.

Které auto je nejdražší na světě? Oficiálně je to Bugatti La Voiture Noire, ale vlastně to může klidně být něco jiného. Jsou totiž auta, u kterých jsou pořizovací částky veřejnosti skryté. Ty skutečně nejdražší auta můžete vidět v televizní sérii Auta za milion dolarů (Milion Dolar Wheel), vysílaná na Discovery Channel. Prodejce automobilů RD Whittington zde prodává vozy v hodnotách milionů dolarů známým podnikatelům i hvězdám stříbrného plátna.

Pořad nyní vybral tři nejdražší auta, která byla svým způsobem přelomová. Prvním z nich je Mercedes-Maybach Exelero. Tohle ojedinělé auto vzniklo v roce 2004 původně za účelem testování pneumatik, ale proslavilo se účinkováním v německém seriálu Kobra 11 a ve videoklipu od amerického rappera Jay-Z. Pohání jej dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec. Cena je osm milionů dolarů, dnes zhruba 202,4 milionů korun.

Druhým autem je již zmíněné Bugatti La Voiture Noire, jediné auto na světě pro neznámého klienta, které se oficiálně bere jako to nejdražší. Tahle pocta pro Jeana Bugattiho a moderní interpretace ikonického Bugatti 57 SC Atlantic vyšla na 13,4 milionu amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 338,9 milionu korun. Vůz pohání motor W16 o objemu 8,0 litru a disponuje výkonem 1500 koní.

A nakonec to nejvíc, což by měl být Rolls-Royce Boat Tail, což je automobil vyrobený na zakázku, který má připomínat jachtu. Ostatně celá zadní část vozu vypadá jako paluba luxusního plavidla. Vznikly tři kusy a automobilka se s nimi vrátila ke coachbuildingu, tedy ke stavění aut na zakázku. Proslýchá se, že první kus stál majitele 28 milionů dolarů. To je v přepočtu 730,2 milionů korun.