Nejdelší Tatra na světě má 25,3 metru a jezdí v Ostravě. Najít řidiče byl problém

Liberty Ostrava, česká hutnická firma patřící do holdingu Liberty House Group, má nové vozidlo značky Tatra na převoz závitových tyčí dlouhých i přes 24 metrů. Vozidlo vzniklo jako součást investice ve výši 90 milionů korun, která umožňuje provádět v Ostravě finální úpravy závitových tyčí.

Vůz s pohonem náprav 14x8 je dlouhý 25,3 metru a k pohonu používá motor Tatra o výkonu 300 kW spárovaný s automatickou převodovkou Allison. Model vychází z řady Tatra Force, ovšem je upravený společností Partner Ipex z Frenštátu pod Radhoštěm. Ta mu například přidala další nápravu pro zvýšení celkové nosnosti, která činí 70 tun.

První čtyři nápravy jsou hnané, dvě přední a poslední tři zadní řízené. Součástí technických úprav bylo i předsazení kabiny pro snížení celkové výšky. Ložná plocha valníkové plošiny tak může zasahovat až nad kabinu. I přes své enormní rozměry je vozidlo schválené pro provoz na veřejných komunikacích. Není ale pravděpodobné, že by opustilo areál hutě.

„Rád bych poděkoval společnosti Tatra Trucks za výrobu a dodání samotného podvozku v požadovaném termínu a za úzkou spolupráci při následných speciálních úpravách. Jsem hrdý na naše techniky a konstruktéry, kteří vymysleli technické řešení, jež umožnilo splnit individuální požadavky ostravské hutě pro specifické využití vozidla ve vnitropodnikovém provozu v areálu společnosti,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Partner Ipex Vojtěch Svoboda.

Takový stroj nemůže samozřejmě řídit jen tak někdo. Řidič se hledal přes půl roku. K volantu si nakonec našel cestu Jiří Soldán, bývalý řidič speciálních armádních vozidel. „Je to výzva řídit takové auto. Už jsem si několikrát projel areál, abych si ověřil, kudy se bez potíží dostanu. Musím myslet na to, že by zadní část vozidla mohla při větším nájezdu přesáhnout až mimo komunikaci. Nejvíce se zapotím, když potřebuji projet kolem čekajících aut v místech nakládky. Ale díky pěti řiditelným nápravám se i s tímhle kolosem manipuluje překvapivě dobře,“ řekl Jiří Soldán.