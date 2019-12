Nejčtenější články roku 2019: Vychytávka nové Škody Octavia nedala ničemu šanci

V letošním roce jsme byli zhruba stejně aktivní jako loni, což znamená, že se počet vydaných článků přiblíží hranici 2200. Opět přitom nešlo jenom o novinky, ale také testy nových vozů, jízdní dojmy, zajímavá témata kolegů ze sesterských redakcí nebo články Mira Mihálika o Škodovkách dávné i nedávné historie.

Když už jsem nakousnul čtenost, nebude od věci se opět po roce podívat, jaké články se vám letos líbily nejvíce. A protože jsme v České republice, asi nikoho nepřekvapí, že velký zájem bývá o novinky a testy vozů Škoda.

V první dvacítce letos nejčtenějších článků se Škodovky objevují ve čtrnácti případech, čtyři z nich představují zmíněná témata z historie od Mira Mihálika. Vysoko se umístilo i nové Korando, veledůležité SUV v Česku letos znova oživené automobilky SsangYong, vysoko se vyhouply i dotace na elektromobily, legislativa či zajímavá technická řešení.

Přehled dvaceti nejčtenějších článků letošního roku najdete níže, do článků se můžete i prokliknout a připomenout si, co že to vlastně letos na Autorevue.cz tolik táhlo. Vůbec nejčtenější článek letošního roku pojednával o vychytávce nové Škody Octavia, kterou ocení snad všichni, kteří si jízdu nedokážou představit bez palubní kamery.

20. Bude nejlepší litr ve Škodě Fabia, nebo nebude?

V loňském roce jsme u řady automobilů zaznamenali dočasné výpadky některých motorů či kombinací motorů a převodovek. Nabídka Škody Fabia se měnila snad ze dne na den, přičemž na mále měla i nejsilnější varianta motoru 1.0 TSI.

19. Škrabky na led v Americe netáhnou. Lincoln přišel s lepším řešením

Americká automobilka Lincoln představila na svém SUV Aviator unikátní výbavový prvek v podobě vyhřívaných stěračů. Kdo bude tento prvek chtít, musí hledat v katalogu příplatkové výbavy název VisioBlade.

18. Kult pistáciové Fabie

Možná jste o něm slyšeli, možná jste jeho součástí. Řeč je o kultu pistáciových fábií. Facebookovém „hnutí“, které se zabývá čistě jen láskou k fábiím v tomto poměrně vzácném odstínu, jenž zpopularizovala první generace českého hatchbacku. Zahlédnutí pistáciové Fabie Sedan se v tomto případě nepochybně rovná spatření magického jednorožce. Existuje však něco ještě mnohem raritnějšího.

17. Nejlevnější, ale přesto fešná, ne?

Je sice zajímavé vidět na každé fotce Škodu Scala naloženou výbavou od ventilků až po střechu, jenže takové se s cenou může klidně dostat i přes 700.000 Kč. Ale jak vypadá úplný základ?

16. Vypadá jako nová. Ve skutečnosti to však byl vrak

Rusko si většinou spojujete s legračními kompilacemi z tamních cest, které se objevují na různých video serverech. Rusové auta umějí ale i řádně opravit, jak dokazuje i tento případ.

15. Politický zásah měl ohromný dopad na Škodu Octavia

Vměšování politiků do automobilového průmyslu či aut není moderní vynález Bruselu, ale vcelku běžná věc doprovázející tyto dopravní prostředky prakticky od jejich počátků. Neznáme však mnoho případů, kdy by konkrétní politik přímo ovlivnil design vozu tak, jako to na počátku 90. let zvládl předseda české vlády.

14. Nový SsangYong Korando se hodně povedl!

Působení korejského SsangYongu v České republice se neustále rozšiřuje a k řadě současné modelové palety nyní přijíždí i nové kompaktní SUV Korando. To bylo poprvé k vidění na letošním ženevském autosalonu, kde platilo za největší hvězdu stánku.

13. A zase ta nejlevnější verze. Tentokrát v podání Škody Kamiq

S uvedení Škody Kamiq na český trh došlo také ke spuštění oficiálního konfigurátoru. Stejně jako dříve v případě Scaly jsme se proto podívali, jak vlastně vypadá základní verze, protože na fotkách, které máme běžně k dispozici, na takový vůz nenarazíte.

12. Nejenom nový model, ale i vstup do nového segmentu

Proces odhalování nové Škody Kamiq byl běh na dlouhou trať. Po prvních skicách přišla špionážní fotografie z dálnice D11, poté následovala série detailů a fotografie interiéru. Dnes už se směle prohání nejenom po tuzemských silnicích.

11. Krása není všechno...

V AZNP mu říkali Skokan zelený kvůli výrazu přídě i odstínu laku inspirovaného koncepty Bertoneho. Svérázně pojaté kupé mělo nahradit krásnou 130 RS, ostrého nasazení se však nikdy nedočkalo.

10. Zajímavý pokus, který bohužel nevyšel

Dvanáctsettrojka byla zastaralá už v době, kdy vyjela na silnice. O tom není sporu. Počátkem 70. let však vznikl pozoruhodný nástupce, který mohl Československo vynést ke špičce segmentu osobních užitkových aut a dodávek. Ani projektu Š 778 ale nebyl souzen úspěch.

9. Slušně vybavené auto za rozumnou cenu

Verze Tour má v historii Škody Octavia tradici. Vrátila se i ve třetí generaci a opět kombinovala bohatou výbavu s atraktivní cenou. Akční Škoda Octavia Tour vycházela z linie Ambition a s motorem 1.0 TSI/85 kW a manuální šestistupňovou převodovkou stála 439.900 Kč (1.6 TDI/85 kW je za 499.900 Kč).

8. Levnější elektromobily pro všechny!

Slovenská vláda vyčlenila pět milionů eur na příspěvky pro nákup elektromobilů. Příspěvek se týká nejen soukromníků, ale i firem. Naši sousedé zkoušeli podobný program již v roce 2016. Tehdy na dotační program pro elektromobily vyčlenili 5,2 milionu eur. Celou částku se však do poloviny loňského roku nepodařilo vyčerpat.

7. Co víc si přát?

Bezdrátové nabíjení telefonu, automatická klimatizace, LED světlomety, elektricky nastavitelná sedadla a armáda USB portů. S tím vším dorazí Lynk & Co do Evropy.

6. Přípravy na MEB jsou v plném proudu!

Z linky v Mladé Boleslavi už sjíždí první kusy nové Octavie. Během toho však továrna již pomalu najíždí i na produkci prvního modelu na elektrické platformě MEB.

5. Krásná Škoda Favorit? I to se mohlo stát

Třicáté výročí 17. listopadu 1989 si lze připomenout různě. Třeba i svým způsobem revolučním automobilem, který se stal symbolem tehdejší doby a zároveň pojítkem mezi starým AZNP a Škodou pod křídly VW.

4. O prázdninách méně kamionů

Ministerstvo dopravy zveřejnilo přesné stanovisko upřesňující zákaz jízdy kamionů na českých silnicích během letních prázdnin. Ustanovení § 43 odst. 1 zákona o silničním provozu se na dálnicích a silnicích I. třídy týká hlavně nákladních a speciálních vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 7500 kg, a také nákladních a speciálních vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg s připojeným přípojným vozidlem.

3. Do důchodu v novém lesku

Minulá generace Škody Octavia naposledy změnila vzhled jenom pár měsíců před příchodem nástupce. V rámci modelové péče došlo k nahrazení Chrompaketu, který byl standardem od linie Style, černým provedením vybraných dílů karoserie, jako jsou kryty vnějších zpětných zrcátek či lišty kolem oken.

2. Také vás štvou zamlžená okna? Máme levné řešení!

Zimní sezóna je nadobro tady a nejednoho řidiče štvou neustále zamlžená okna v jeho autě. Podívali jsme se na obecné i babské rády, jak s tímto problémem nejlépe zatočit.

1. Vychytávka, která zajímala snad úplně každého

Škodovka je nejenom u nás vyhlášená svými chytrými řešeními. V případě nové Octavie ukázala, že i malý detail v interiéru může být hodně přínosný. Podívali jsme se na něj blíže a vzniknul tak nakonec nejčtenější článek na Autorevue.cz roku 2019.