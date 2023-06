Co dělat, když se srazíte s autem bez povinního ručení? Jsou situace, kdy vám pojišťovna škodu neuhradí!

Pravděpodobnost, že se zapletete do nehody zahrnující vozidlo bez povinného ručení je malá, přesto České kanceláře pojistitelů řeší takových případů desítky ročně.

Říká se, že nejhorší je srážka s blbcem, ale možná ještě horší je srážka s autem, které nemá sjednané povinné ručení. Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) je takových vozů u nás asi 160 tisíc, ale stále by to byla špatná náhoda. V globále je to jen malá část. Vždyť jen za loňský rok bylo nově pojištěno 194.000 vozů a celkem má povinné ručení u nás sjednáno 9,053 milionu aut. Co ale dělat, stanete-li se účastníkem dopravní nehody zahrnující nepojištěné auto?

Základem je vždy zavolat policii a automobil řádně nafotit včetně registrační značky a VIN čísla, pokud je viditelné. Následně řeší pojistnou událost ČKP a poškozeným je škoda na zdraví i majetku hrazena z Garančního fondu. Poté bude plnění po nepojištěném viníkovy vymáháno.

Garanční fond je tvořen příspěvky pojišťoven z nemalých penále a pokut za nesjednaná povinná ručení. Pokud nehodu způsobí viník, kterého se nepodaří identifikovat, například kvůli úniku z místa nehody, pak ČKP hradí jen škodu na zdraví, nikoliv úhradu škod na majetku. Stejný postup nastává v případě, že nepojištěný vůz viníka má falešné registrační značky. Pak záleží na míře identifikovatelnosti auta jinými způsoby.

Před rokem výrazně přibylo nepojištěných automobilů se zahraniční registrační značkou, zejména v souvislosti s pohybem Ukrajinců prchajících před válkou. Na ně je třeba si dávat pozor. U nás se pohybuje odhadem 34.000 ukrajinských vozů a 4000 z nich nemá povinné ručení. Tito majitelé jsou postupně vyzýváni pro doplnění povinnosti, takže jejich počet reálně klesá.

Počet nepojištěných vozů je čím dál menší. Byly doby, kdy se jich po našich silnicích pohybovalo i více než 400 000. Situaci zlepšily průběžné kontroly vyřazených vozů, vysoké pokuty a přímé vyzývání majitelů.