Nehod na přejezdech mohlo už dávno výrazně ubýt. Firmy ale řešení ignorují

Srážky vozidel s vlaky jsou jedny z nejtragičtějších nehod, ke kterým může dojít. Velmi často končí smrtelně a vznikají při nich nesmírné škody. Podle amerických úřadů by se incidentům dalo částečně předejít, kdyby na nebezpečné železniční přejezdy upozorňovaly mobilní navigace. Ty to ale i přes žádost, aby funkci zařadily, nedělají.

Informuje o tom web Politico, podle kterého americká Národní rada pro bezpečnost dopravy (NTSB) již před třemi lety kvůli záležitosti oslovila Google, Apple, Microsoft a další technologické firmy. Žádala je, aby jejich mapy zvýrazňovaly úseky, kde se nachází železniční přechody a před těmi nebezpečnými varovaly.

Velké technologické firmy žádost zatím ignorují

Uplynulo několik let a žádná z těchto firem ke kroku nepřistoupila. Situace je přitom podle NTSB čím dál horší, nehod neubývá a naopak přibývá řidičů, kteří při ježdění spoléhají čistě na satelitní navigace. Samozřejmě každý řidič by měl dávat pozor a vnímat, kudy jezdí, ale úřad se domnívá, že upozornění by mohlo pomoci části katastrof předejít.

Debatu rozproudila vážná nehoda z roku 2015, kdy se v Kalifornii srazil vlak s nákladním vozem. Zemřel jeden člověk a 32 lidí se zranilo. Vyšetřování NTSB posléze zjistilo, že řidič kamionu oblast neznal a spoléhal na navigaci, kde přejezd nebyl nijak zvýrazněný.

Apple ani Microsoft dosud neposkytly vyjádření, proč i přes žádost úřadu železniční přejezdy na mapách nemají zvýrazněné. Jediný, kdo se ozval, byl Google s tím, že záležitost řeší, ale zároveň se musí rozhodovat, co zařadit, aby jeho mapy nebyly zahlcené přílišným obsahem.

Ujistil ovšem, že na bezpečnosti jak u svých map, tak u aplikace Waze neustále pracuje. Nizozemský výrobce navigací TomTom odvětil, že údaje o železničních přejezdech poskytuje řidičům dlouho. Celkem 11 ze 14 firem nicméně na dotaz NTSB neodpovědělo.

K řadě smrtelných srážek vlaků s vozidly dochází pravidelně i v Česku. Množství se pohybuje kolem desítky ročně. Drážní inspekce dlouhodobě říká, že pokud k podobné nehodě dojde, téměř vždy za to může vozidlo a ne vlak.

Autor: Markéta Mikešová