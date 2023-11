Need for Speed: Underground slaví 20 let. Studiu se přechod z exotiky na ulice sakra vyplatil

Nebylo nic lepšího, než přijít ze školy, odhodit aktovku už v předsíni a ponořit se ihned do světa ilegálních závodů a upravených aut. Už jen při vzpomínce na hlavní menu, v němž se rozehrál Lil Jon s Eastside Boyz se songem Get Low, se dere do oka nostalgická slzička.

Hra Need for Speed: Underground představovala zásadní odklon od původní koncepce celé této závodní série – pokud si odmyslíme "značkový" díl Porsche Unleashed a V-Rally, které pouze převzalo nálepku NFS. Zatímco ve všech předchozích vydáních jste jezdili drahými exotickými sporťáky, Underground vás poslalo mezi tunery a pouliční závodníky, však také kvetla éra Rychle a Zběsile.

Na začátku jste mohli jako své první auto zvolit Volkswagen Golf GTI, Peugeot 206, Hondu Civic nebo Mazdu MX-5. Závodit se dalo v klasických okruzích ve městě, driftech, sprintech nebo z bodu do bodu – každá disciplína kladla na hráče a ovládání jiné nároky. Postupně jste odemykali tuningové nárazníky, prahy, křídla, polepy, vinyly, neony, laky a tak dále, stejně jako silnější auta. Celkem zde bylo 20 strojů, samé ikony světa tuningu – například Honda S2000, Toyota Supra, Mitsubishi Lancer, Acura RSX a další. Na vrcholu stál samozřejmě Nissan GT-R R34, s nímž většina hráčů jela poslední závod a stala se tak nejlepším pouličním závodníkem ve fiktivním městě Olympic City.

Hra byla nebývale kvalitní – zábavná, pestrá a s krásnou grafikou plnou světel, odrazů a rozmáznutí při vysoké rychlosti. Našli jste v ní licencované produkty od známých ladičských značek – Sparco, Greddy, NOS, Enkei a dalších více než padesáti. Obrovským úspěchem byl soundtrack z licencovaných písní od největších hvězd a v žánrech od hip hopu přes rap, rock až po drum and bass. Kromě již zmíněného Lil Jona jste tak jezdili za doprovodu Roba Zombie, JXL, Asian Dub Foundation nebo Crystal Method. Celkem se prodalo přes 15 milionů kopií prvního Undergroundu, na něhož navázal díl druhý a pak další hry z tunerské linie NFS: Most Wanted, Carbon, Heat nebo zatím poslední Unbound.