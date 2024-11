Need for Speed: Underground 2 slaví 20 let. Dvojka překonala předchůdce ve všech ohledech

Nové pojetí závodní hry ze slavné série Need for Speed se vydavatelství Electronic Arts v roce 2003 rozhodně vyplatilo – však se také za pouhý rok od vydání prodalo osm milionů kopií. Tvůrci kuli železo, dokud bylo žhavé, proto již rok po prvním dílu přichází na scénu dvojka s řadou vylepšení.

Nabídla především otevřený svět města Bayview, v němž jste se mohli se svým vozem volně pohybovat a zapojovat se do různých aktivit, v jedničce jste závody a další prvky vybírali v menu. Nabídka úprav byla ještě pestřejší, přibylo mnoho nových aut a značek (včetně SUV typu Hummeru nebo Cadillacu Escalade) a také evropská auta typu Peugeotu 206 nebo Opelu Corsa.

Vylepšení se týkalo také jízdního modelu a fyziky, byť ty byly stále hodně arkádové. Lepší atmosféru dodaly změny počasí a efekty denní doby. Dvojka nabídla stejně jako jednička příběh, byť opět velmi primitivní – hlavní postava se v minulém vydání stala mistrem streetracingu ve městě Olympic City, kvůli sabotáži ale přišla o svůj vyladěný Nissan Skyline a musí začínat od nuly na novém místě. S tím mu pomáhá sličná Samantha, kterou představuje modelka a herečka Brooke Burke. Pokud si na ni vzpomínáte a chcete si připadat extra staří, nyní je jí 53 let.

Hra se dá dodnes sehnat oficiálními i neoficiálními kanály, pokud se chcete vrátit do mládí a opět zažít vzrušení, kdy se objeví hlavní menu a zazní song Riders on the storm v podání Snoop Dogga, možnosti zde jsou i s mnoha grafickými vylepšeními.