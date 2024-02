Need for Speed slaví letos 30 let. Můžete se těšit, vývojáři dají prvky ze starých her do aktuálního dílu

Pokud patříte mezi příznivce videoherní série Need for Speed, určitě jste čekali, jak se vývojáři postaví k letošnímu výročí. Teď už to víte.

U filmů jsou preferovány spíše remastery, kdy se starý snímek vyhladí, zbaví šumu (nebo taky ne) a vyžene rozlišením do 4K. Remaky tolik oblíbené nejsou. To u videoher se to má trochu jinak, remaky starých her jsou mnohými žádané, protože si je můžeme zahrát znovu, i když už jsou naše starí počítače dávno v křemíkovém nebi. Krásným příkladem je remake české hry Mafia, který převedl krásný příběh, i když scénáristicky lehce pozměněný, novým hráčům na moderních systémech.

Navíc nostalgie je jedním z nejsilnějších prodejních nástrojů dneška. Problém je, že každý cítíme nostalgii k něčemu jinému. Své o tom ví i herní série Need for Speed, která letos oslaví 30. let od svého uvedení. Remake některých dílů chceme snad všichni, ale kterých přesně? Někdo by dal ruku za remake dílu Underground 2, jiný zase za první Hot Pursuit a já bych prodal duši ďáblu, abych si mohl na moderní konzoli zahrát původní Most Wanted.

Posledním díle této série je Unbound. Není až tak dobrý, je to typická Need for Speed šablona bez velkých invencí. Jeho výhoda ale je, že se o něj vývojáři i nadále starají pomocí online aktualizací. A právě tento díl bude prostředkem, jak vývojáři letos oslaví 30. let této série, byl totiž oznámen kalendář letošních aktualizací.

Ve druhém kvartálu tohoto roku přibude aktualizace inspirovaná dílem Underground, kde nás čekají prvky označené jako Drift & Drag, ve třetím kvartálu poté přijdou honičky s policií inspirované dílem Hot Pursuit. U čtvrtého kvartálu je prozatím otazník, takže můžeme čekat nějaké to překvapení. Need for Speed: Unbound si zahrajete na platformách Playstation, Xbox a PC.