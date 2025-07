Need for Speed: Porsche Unleashed vyšlo před 25 lety. Nečekaný hit je dodnes skvělou encyklopedií značky

Kdy jste naposledy hráli skutečně dobrý díl ze série Need for Speed? Zatím poslední Unbound z roku 2022 vyvolal smíšené pocity, před ním přišel rovněž ne zcela optimální Heat z roku 2019, podobné to bylo s dílem Payback o dva roky dříve a reboot z roku 2015 s prostým názvem Need for Speed také neoslnil. Pojďme se vrátit do minulosti, kdy NFS, „Needy“ nebo „Need for Speedy“ byly absolutní jedničkou mezi hráči.

První díl z roku 1994 stanovil standard, jak má vypadat arkádová závodní hra s více méně realistickými rozdíly mezi bombasticky prezentovanými licencovanými auty. Druhý díl z roku 1997 posunul laťku opět výše a o rok starší NFS III představilo již v základní verzi plnou sílu 3D akcelerátorů, jak se tehdy říkalo grafickým kartám. Poprvé také umožnilo počítači, aby vás stíhal v policejním speciálu, případně při hře po síti postavil dva lidské hráče proti sobě s možností vyhazovat zastavovací pásy s hřeby.

Koncem 90. let společnost Electronic Arts chrlila jeden díl Need for Speed každý rok, v roce 1999 přibylo pokračování High Stakes, kde jste si auta museli nejen kupovat, ale také opravovat, pokud při závodech utrpěla poškození. A na rok 2000 si série NFS připravila nečekanou bombu – pátý díl s názvem Porsche 2000, v USA vydaný jako Porsche Unleashed.

Věnovat celou hru jedné značce, když jste dříve proti sobě mohli závodit ve Ferrari, Lamborghini, exotických prototypech Italdesign Scighera nebo Ford GT90? Už v roce 1997 to na prvním Playstationu zkusilo Sony ve hře Porsche Challenge, kdy se závodilo výhradně se soudobými Boxstery – a nedopadlo to valně.

NFS: Porsche 2000 byla úplně jiná liga. K ruce jste měli encyklopedické zobrazení historie značky, rychlé závody, a také režimy, které zabraly týdny pilování jednotlivých vozů a zkušeností na virtuálních tratích. Mohli jste si zahrát například příběh Evolution, kdy jste postupně vylepšovali svou virtuální garáž od prvních Porsche 356 přes historické 911 a později 914, 924 i 944 až po vrcholné závodní modely GT1.

Skvělou specialitou byl režim testovacího jezdce Porsche Factory Driver, který kombinoval jizdy na tratích se speciálními úkoly a předváděním triků na polygonu Porsche ve Weissachu. V rámci těchto výzev bylo rozmláceno mnoho klávesnic kvůli zcela bídnému hodnocení otoček o 360 stupňů, které bylo nutné mnohokrát opakovat – kromě speciálních aut jste v tomto režimu měli za odměnu i jízdy na okruhu v Monaku.

Zajímavým prvkem bylo ladění aut z hlediska výšky podvozku, jeho tuhosti a zdvihu, rozdělení brzdné síly, tlaku pneumatik, sbíhavosti, nebo volby převodových poměrů. Vozy jste si také mohli vylepšovat instalací lepších řídicích jednotek, sání, vstřikovačů, setrvačníků a mnoha dalších dílů. Po závodech bylo nutné své Porsche opravit, pokud jste bourali, protože poškození zde mělo vliv na jízdní vlastnosti a výkony.

Hra zaměřená na pouze jedinou značku tak měla celou řadu možností, jak vás zabavit na velmi dlouhou dobu. S ní také začala šestnáct let trvající exkluzivní smlouva mezi Porsche a vydavatelstvím Electronic Arts, kvůli které jste vozy Porsche nenašli v hrách od jiných firem.

