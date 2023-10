Nealko Las Vegas pořádá svůj vlastní sraz historiků. V Dubaji se utkají klasické formule i speciály z Le Mans

Dubaj je mnohými milované a mnohými zatracované město. Není se čemu divit, je to město kontrastů, však na jedné straně máte obchody s nejdražšími hodinkami na světě a na té druhé zase chybí kanalizace. Ne nadarmo se Dubaji přezdívá nealko Las Vegas. Automobilová kultura tu samozřejmě jede úplně naplno, protože kde jsou peníze, tam jsou hodinky, lodě a auta. A to i klasická auta.

Dubaj nemá moc vypiplanou scénu s klasickými vozy, ale pracuje na tom. V roce 2020 jsem na italském závodě Mille Miglia potkal flotilu dubajských aut, které tu byly z jediného důvodu - okoukat, jak se to má správně dělat a pokud to možno co nejlépe přenést k sobě do pouště. Jedním z výsledků se zdá být akce s poněkud generickým názvem Gulf Historic Dubai GP Revival, která se koná od roku 2022. Nyní se chystá další ročník, od 7. do 10. prosince.

Jak to tam bude vypadat a co si pod názvem takové akce představit, napovídá rozsáhlá fotogalerie. Na akci je dress code ze 70. let. Na stránkách můžete najít dokonce návod, jak se lidé v této době oblékali, což je doplněno fotografiemi závodních jezdců a dívek s velmi krátkými šortkami. Cílem je samozřejmě navodit tu správnou atmosféru.

Aut bude k vidění samozřejmě spousta, slibují to kategorie formulových vozů ze 70. a 90. let, ale také vozů na Le Mans z 60. až nultých let. Vstupenka na jeden den vyjde na lehce přes šest set korun, ale samozřejmě do toho můžete praštit a stát se součástí Gentleman Driver Clubu za v přepočtu 44.200 Kč.