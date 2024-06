Názvy aut jako sprostá slova? Problém mělo Audi e-tron i Hyundai Kona. Některé jsou vážně vtipné

Hyundai Kona je jihokorejský crossover, který se prodává od roku 2017. Aktuálně je na trhu jeho již druhá generace a nabízí se v mnoha verzích včetně elektromobilu. Vůz nese pojmenování podle západní části Havaje, podle značky tento název reflektuje životní styl moderních zákazníků. Hyundai tím zároveň pokračuje v tradici pojmenovávání svých modelů podle slavných cestovatelských destinací.

Santa Fe je v Novém Mexiku, Tucson je v Arizoně a Veracruz je taktéž v Mexiku. Je ovšem jeden trh, kde se Hyundai Kona nemůže jmenovat Kona. Tím trhem je Portugalsko, protože slovo Kona je příliš podobné slovu cona. Tohle slovo můžeme takhle na web napsat skutečně jen v portugalštině, jeden z jeho významů se totiž dá popsat jako „kočička“ a jde o část ženského těla. Asi už tušíte…

Je to celkem známý případ, Hyundai zde musel svůj model pojmenovat jinak, a to Kauai, což je opět místo na Havaji. Slovo cona pak v islandštině také něco znamená, a to žena. Občas to automobilky prostě netrefí. Mitsubishi Pajero mělo problém zase v Jižní Americe, kde se takto označuje člověk, který často masturbuje. Se sebeuspokojováním měl problém i Buick Lacrosse během prodejů v Kanadě, protože to jeho jméno znamená v kanadsko-francouzském slangu. Co tam máme dál?