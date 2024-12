Navštívíme tchyni, svezeme se Ramem a naložíme stromek: Sledujte nový Svět motorů!

Už dnes ve 20:30 odvysílá stanice Nova Action další díl televizního Světa motorů. Co v něm uvidíte?

Poslední letošní televizní Svět motorů odstartujeme se Seatem Leon ve speciální edici Vamos, která nabízí spoustu zajímavé výbavy zdarma. Jestli je v tom nějaký háček vám poví Marek Bednář. Hned poté se podíváme do Náchoda, kde vám Martin Karlík ukáže nealko pivo pro řidiče. Jmenuje se Tchyně a dělá ho Primátor.

V tomto díle pro vás máme testy rovnou tři. Tím druhým je nové Volvo EX30, které v křiklavém laku karoserie prohnal Michal Dokoupil. Má tento vůz šanci stát se králem elektromobilů na našem trhu? VIP hostem Davida Šprincla bude Filip Blažek, který jezdí pořádnou károu - americkým Ramem 1500.

Vánoční stromek je nedílnou součástí nadcházejících svátků, ale nejdřív ho domů musíte dostat. Jak takovou věc správně převážet, vám ukáže Marek Bednář. Bohužel na něj zbylo v redakci to nejlevnější a nejmenší auto. No a protože vám dlužíme ještě jeden test, tak se na konci přihlásíme s předchozí generací Citroënu Berlingo. Na co si dát pozor, vám poví Tomáš Dusil.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action poběží Svět motorů. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .