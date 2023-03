Navrhnout design supersportu je prý hračka, ale malý hatchback umí jenom ti nejlepší. Jak je to možné?

Andreas Mindt, vedoucí designu Volkswagenu prozradil, proč lidé nechápou složitost vývoje městských automobilů ve srovnání s velkými SUV nebo supersporty. Modely ID.1 a ID.2 jsou skutečnou výzvou pro mistry.

Velkým tématem posledních měsíců je přežití malých městských vozů. Právě jejich cesta z digitální skici do showroomu je ze všech nejsložitější. Proč tomu tak je, vysvětlil v nedávném rozhovoru pro Top Gear Andreas Mindt, který čerstvě přestoupil z Bentley do Volkswagenu, kde nahradil Jozefa Kabaně. Pravděpodobně toužil po opravdové výzvě, protože prakticky ihned se zapojil do vývoje ID.2 All.

Jde o to, že při tvorbě velkých sedanů, SUV a supersportů máte dostatek prostoru pro umístění všech povinných bezpečnostních systémů, a dalších vymožeností, které budou ve vozech dostupné v rámci vyšších linií a příplatků. V případě dražších modelů si můžete dovolit experimentovat s hodnotnějšími materiály, protože koncová cenovka něco takového zvládne. Supersporty zase poskytují místo pro hrátky se širokými boky, splývavou zádí a složitými prolisy.

Oproti městským hatchbackům je ztvárnění třeba Bugatti Chiron či Bentley Bathur prý hračka, jenže lidé musejí nahlédnout za oponu, aby to pochopili. Andreas Mindt ví, o čem mluví, poznal totiž oba designové světy. Kariéru začal v roce 1996. Jeho rukopis nese první generace Tiguanu, sedmá řada Golfu, Audi A1 i SUV Q3, ale také velké a drahé modely jako Audi Q8 a E-Tron GT.

Vytvořit malé auto, kam se všechno vejde, bude dostatečně prostorné, úsporné a ještě levné, je disciplína pro mistry oboru. Zvláště v době elektrifikace, kdy se do konvenčních proporcí integruje vedle spalovacího motoru ještě hybridní jednotka s baterií. I když dnes už je tomu většina platforem přizpůsobena a ID.2 All byla navíc od počátku plánována jako elektromobil. Dále Volkswagen získal na modelech Lupo, Polo nebo Up! mnoho cenných zkušeností, z nichž dodnes čerpá.

Ty bude rozhodně potřebovat, protože v tomto desetiletí se ještě dočkáme menšího elektromobilu ID.1. Zatímco ID.2 se má vejít do 600.000 korun, menší přírůstek si vytyčil hranici ještě o 100.000 korun níže. Nákladům trochu uleví společný vývoj s Škodou a Seatem, do jejichž portfolia rovněž zavítá. Kde se bude nakonec vyrábět není jasné, ale zřejmě to nebude ve Španělsku, kde se momentálně montují modely s platformou MEB.