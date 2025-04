Návrat Škody k motocyklům? Koncept Slavia B vzpomíná na počátky Laurina & Klementa

Škoda po delší době pokračuje v projektu, ve kterém její designéři přetváří ikony z historie do moderní podoby působivých digitálních konceptů. V minulosti jsme se dočkali reinterpretace kultovní Škody 1203, filmového Feratu nebo třeba závoďáku 200 RS. Nyní však značka sahá ještě hlouběji do minulosti, a to až k motocyklům předchůdce Laurin & Klement, aby do podoby současného designového jazyka Modern Solid reinkarnovala starý model Slavia B.

Motorku, jenž Laurin & Klement představili po boku modelu Slavia A už v roce 1899, si pro projekt vybral francouzský designér Romain Bucaille, který u Škody působí od roku 2018 a věnuje se exteriérovému designu. „Chtěl jsem udělat něco výjimečného, podívat se ke kořenům značky. Na autech pracuji každý den, a jelikož jsem i fanoušek motorek, jednu vytvořit pro mě bylo příjemným zpestřením,“ zdůvodňuje volbu Bucaille.

Výsledkem je podle designéra „futuristický café racer ve stylu Modern Solid“. Koncept je sice zamýšlen jako plně elektrický, z originálního motocyklu si přesto bere tvar rámu, ve kterém byl dříve uchycen motor – nyní je však prostor prázdný, pouze vyplněný na oko levitujícím logem Laurin & Klement. Dnešní koncepty a charakteristické prvky Škody zase připomíná tvar světlometů, design masivních ráfků nebo použité barvy.

„Na sportovní prvky původního motocyklu odkazuje i sedlo, které působí odpojeně od těla motocyklu,“ vysvětluje Romain a pokračuje: „Jako vintage detail jsem do rámu zakomponoval koženou brašnu na nářadí, která byla při dálkových soutěžích nepostradatelná.“ Tovární jezdec Narcis Podsedníček totiž s modelem Slavia B v roce 1901 jako jediný motocyklista z deseti startujících dojel do cíle náročného závodu z Paříže do Berlína.

Koncept futuristického motocyklu Slavia B je samozřejmě pouhým designovým cvičením v rámci pokračování dřívějšího projektu Ikony v novém kabátě. Myšlenku sériové produkce, ač může být jakkoliv atraktivní, tedy od Škody neočekávejte.

K originálu Slavia B lze dodat, že motocykl tehdy poháněl vzduchem chlazený jednoválec o objemu 240 cm3 a výkonu 1,75 koně. Maximální rychlost činila 40 km/h. Motorka neměla převodovku, zadní kolo poháněl plochý řemen vedený přímo od motoru. Nechyběla tu ani šlapadla s přenosem síly skrze řetěz, sloužící ke startování a jako pomocný převod. Do roku 1904 vyrobila značka tohoto modelu celkem 540 kusů.