Návrat Lancie Aurelia by mohl být velkolepý. Stačilo by zopakovat fígl s Mazdou MX-5

Šikula s přezdívkou Theottle zkusil nasadit čelní masku s motivem kalichu a výrazná kulatá zadní světla z nové Lancie Ypsilon na Mazdu MX-5. Přidal také tmavé lemování okolo blatníků. Výsledek je famózní, i jeho zvolený název Aurelia.

Model Aurelia vyráběla Lancia jako kabriolet v letech 1954 až 1955, vůz s označením B24 Spider vznikl jen ve 240 exemplářích, k nimž se od roku 1956 připojila druhé série B24S v počtu 521 kusů. Roadstery byly poháněny šestiválcovými motory o objemu 2451 cm3.

Nápad je to jistě zajímavý, ostatně Fiat společně se svou dravou značkou Abarth využil základ MX-5 pro kabriolet 124 Spider, vznikající v letech 2016 až 2019. Na podobné věci ale automobilka v současné době jistě nemyslí, součástí plánu na její znovuzrození je po modelu Ypsilon crossover Gamma plánovaný na roku 2026 a hatchback Delta, očekávaný v roce 2028.

Je jisté, že tradiční kabriolet pod křídly koncernu Stellantis nevznikne. Pro otevřený vůz s pohonem zadních kol nemá koncern platformu, Lancia chce navíc od přespříštího roku představovat pouze elektrické vozy.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

