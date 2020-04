Nástupce Nissanu 370Z na obzoru. Příští Zetko dostane V6 biturbo a jméno 400Z

Podle zdrojů blízkých automobilce novinka ponese označení Nissan 400Z a pod její přední kapotou bude pracovat vidlicový šestiválec přeplňovaný dvojicí turbodmychadel. V době hybridů a elektromobilů lze tuto informaci považovat spíše za zázrak než samozřejmost, prozatím oficiálně neověřené dobré zprávy však tímto nekončí.

Předpokládá se, že zmíněná pohonná jednotka bude bez zásadních změn přebrána z aktuální druhé generace Infiniti Q60 s interním typovým označením CV37. Pokud tomu tak skutečně bude, pak se mezi předními koly „Zetka“ usadí třílitrový agregát VR30DDTT z provedení 3.0t a přídomkem Red Sport 400. Tento motor disponuje maximálním výkonem 407 koní při 6400 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 475 N.m je dostupný v širokém rozmezí od 1500 do 5200 ot./min.

Zajímavé jsou rovněž zákulisní zprávy o designu. Podle renomovaného britského magazínu Autocar se nová 400Z inspirovala minulostí, a tak trochu oživí stylistické detaily svých předchůdců. Přední část auta má být podle informátorů podobná Datsunu 240Z i pozdějším modelům 260Z a 280Z. Naopak záď se vrátí k poněkud mladším kořenům a vzdáleně má navazovat na Nissan 300ZX.

Významným způsobem má být vylepšen rovněž interiér, který byl v případě 370Z často kritizován za svůj poněkud zastaralý design i v době, kdy se jednalo o novinku. Kvalita materiálů bude nejspíše odpovídat americkým normám, a proto neočekávejte špičkové plasty, na druhou stranu dosavadní palubní desku nahradí moderní informační systém a dost možná i výlučně digitální přístroje.

Pokud jde o platformu, s ohledem na nízké prodeje i marže v segmentu sportovních kupé je více než pravděpodobné, že si Nissan nemohl dovolit vývoj na čistém listu papíru a stejně jako pohonná jednotka bude i šasi pocházet z Infiniti Q60. V takovém případě zde máme bázi nazvanou Nissan FM (Front Midship), tedy klasickou koncepci s motorem vpředu, pohonem zadních kol a jak naznačuje zkratka, tak i snahu konstruktérů posunout motor co nejblíže ke středu auta.

Aby Nissan dále zvýšil své šance v souboji s konkurencí, na rozdíl od Toyoty Supra nebo Alpine A110 nabídne kromě automatické převodovky i staré dobré manuální řazení s trojicí pedálů. Navíc nesmíme zapomínat ani na sportovní divizi Nismo, která by mohla dále posunout výkony i dynamiku (u přeplňované jednotky mnohem výrazněji než u dosavadní atmosféry).

Bez jakékoli odpovědi jsou každopádně jen dvě zásadní otázky. Tou první je, kdy bude nový Nissan 400Z oficiálně představen. Zdroje dosud uváděly, že má světová premiéra proběhnout ještě letos, virová pandemie však mohla způsobit, že se start sportovního kupé odsune až na příští rok. Tou druhou a pro nás mnohem zásadnější je, jestli ne 400Z objeví i v Evropě.

Spojené státy své emisní limity zmírňují, v EU ale nic takového prozatím nehrozí, což by znamenalo, že vůz by potenciálně ohrozil flotilové emise Nissanu na starém kontinentu. Kompromisem by pak mohly být omezené dodávky, je však opět otázkou, jestli se v takovém případě Japoncům vyplatí extrémně drahá homologace.