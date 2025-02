Nástupce Morganu Plus Six přijede už brzy. V nové platformě bude mít opět šestiválec BMW

O konci modelové řady Plus Six nás Morgan informoval už na podzim loňského roku, kdy závěr produkce vrcholného roadsteru podtrhl limitovanou edicí Pinnacle, nabízející v počtu 30 vozů speciální prvky výbavy. Teď už britská značka pomalu láká na nástupce Plus Six, který se zatím bez oficiálního jména poprvé ukazuje v maskované podobě prototypu.

Nová vlajková loď Morganu bude postavena na evoluci dosavadní hliníkové konstrukce Plus Six. Platforma s označením CXV má nabídnout vyšší tuhost a zároveň ještě nižší hmotnost. Přeplňovaného řadového šestiválce se nový roadster nevzdá a jednotku opět převezme z vývoje BMW. Více informací k motoru Morgan zatím neprozrazuje. Doteď však nabídl třílitr v Plus Six výkon 340 koní (250 kW) a spojen byl s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Přestože značka u chystaného šestiválcového modelu zmiňuje modernější design, navzdory maskování je zjevné, že s klasickými proporcemi a liniemi bude novinka znovu ihned rozpoznatelná jako Morgan. Na kompletní odhalení bychom přitom neměli čekat dlouho, premiéra je potvrzena už na letošní jaro.