Nástupce Lexusu LFA se představuje jako koncept. Sloužit má k homologaci nového závoďáku

Richard Herbich
19. srpna 2025

O chystaném mladším sourozenci desetiválcové legendy víme již několik let, teď získává konkrétní obrysy.

První prototyp tajemného GT se představil na Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu již v roce 2022, když se v maskování prohnal na zdejší vrchařské trati. V letošním roce se zde opět projel ve společnosti dalšího kamuflovaného vozu japonské značky s totožnými proporcemi, který právě teď odhodil stud v rámci automobilového týdne v Monterey. Dle Lexusu jde o „vizi nové generace sportovního vozu“, což nám moc neřekne – víme ale, že půjde o silniční verzi nového závodního stroje kategorie GT3, která s největší pravděpodobností dostane jistou formu hybridního systému.

Dle informací magazínu Autocar by měla novinka disponovat osmiválcovým motorem a výkonem okolo 515 kW, v závodní verzi by pak stroj by dle předpisů své kategorie vážil do 1,3 tuny. Odkazů na slavné desetiválcové LFA je u konceptu s oficiálním názvem Sport Concept nemálo – od proporcí s dlouhou přídí přes výrazné zadní křídlo až po motiv trojúhelníků v místech, kde měl starší japonský sporťák výfuky stejných tvarů.

Podle absence skutečných výfuků je také možné, že vůz bude mít svou elektrickou verzi se simulovanou manuální převodovkou, pohon všech kol a již nyní nasazované elektronické řízení. Již dříve zaznělo, že automobilka cílí na dojezd 700 kilometrů. Lexus plánuje mít elektromobil ve všech segmentech do roku 2030.

Zdroj: Lexus | Zdroj videa: Lexus

Lexus

Lexus v roce 1989 založila Toyota jako svou luxusní značku. Nejsilnější je stále v USA, ale od roku 2000 vznikají pobočky Lexusu po celém světě. 

Lexus se od roku 2006 spolu s Toytotou věnuje produkci hybridních automobilů.

Lexus UX • Lexus IS •​ Lexus CT •​ Lexus ES •​ Lexus LS •​ Lexus NX •​ Lexus RX •​ Lexus RC •​ Lexus LC

