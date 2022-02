Nástupce Lexusu LFA na prvních fotkách a videu: Stovku chce dát za dvě sekundy, ujet 700 km

Automobilka Lexus by měla být od roku 2035 už jen elektrická. Vlajkonošem této transformace bude nový supersport.

Od tiskové konference k představení strategie pro elektromobily automobilky Toyota uběhly již dva měsíce. Tenkrát se nám představilo celkem patnáct nových modelů značek Toyota a Lexus. O pompéznosti celé akce samozřejmě není pochyb, ale detailnější představení jednotlivých aut se dělá logicky popořadě.

Dnes přišel na řadu supersport automobilky Lexus, který má být její novou výkladní skříní. No a jak už popis napovídá, půjde o duchovního nástupce modelu LFA. Zatímco ale model LFA vymáčkl maximum z technologie spalovacích motorů, novinka má za úkol dokázat totéž s elektřinou.

Ano, tam vzadu už slyším štěbetání, že se spalovacími motory dělá Lexus od počátku v roce 1989, ale elektromobily dělá teprve dva roky, takže vrchol této technologie asi jen tak nenajde. Ale Lexus a Toyota samozřejmě vědí, co dělají. Na tomhle autě si Lexus jednoduše zkusí, co dokáže a zabalí nám to do pěkné karoserie.

Časem zrychlení z 0 na 100 km/h se chce dostat ke dvěma sekundám. U dojezdu na jedno nabití pak udává celkem střízlivou hodnotu 700 kilometrů. Vůz je právě ve fázi vývoje. na více informací si tak budeme muset počkat. Zatím nám ale tvůrci odhalují jeho podobu několika digitálními ilustracemi.