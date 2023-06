Nástupce Lamborghini Huracán už nebude mít platformu Audi. Definitivně se rozejde s R8

Rychle placky z Německa a Itálie se vydají odlišnými cestami. Lambo má peněz dost, investuje do vlastní techniky.

Nástupce veleúspěšného Gallarda, model Huracán, brzy oslaví desetileté výročí. Blíží se tak doba, kdy bude nahrazen. Vzhledem k tomu, že offroadová verze Sterrato je posledním Lambem s ryze spalovacím pohonem, je jasné, že nový vůz půjde cestou hybridu.

Hybridní pohon už automobilka využila u svých speciálů a naposledy u vrcholného Revuelta, kde je ale elektrická asistence spojena s atmosferickým motorem. Zákulisní informace hovoří i V8 a dvojitém přeplňování, ale víme, že Lamborghini umí v tomto ohledu překvapit a zakládá si na pohonu, z něhož se ježí chlupy na zádech.

Zatímco předchozí Gallardo a Huracán měly opravdu hodně společného s R8, nyní se obě značky vydají rozdílnými cestami. Očekává se, že nová generace či nástupce sporťáku od Audi bude jezdit na elektřinu, Lamborghini proto bude potřebovat jinou platformu. A ta bude jeho vlastní a zcela nová, jak uvedl šéf značky asijsko-pacifický region Francesco Scardaoni.

„Jelikož jsme byli tak ziskoví, dostali jsme zelenou k vývoji vlastní platformy. Na jednu stranu je opravdu dobré být součástí koncernu a mít společnou platformu, protože můžete sdílet technologie a používat techniku ověřenou od jiných značek - to je opravdu dobrý přístup. Ale samozřejmě to, že můžeme navrhovat vlastní technický základ, nám dává ještě větší svobodu vytvořit platformu, která nejlépe odpovídá DNA Lamborghini, a to bez jakýchkoli kompromisů,“ řekl magazínu Drive Scardaoni.

„Pokud jde o finanční výsledky, společnost zaznamenává rekordy, čtvrtletí co čtvrtletí, rok co rok, takže jsme schopni investovat obrovské množství peněz do výzkumu a vývoje a navrhovat vlastní platformy,“ dodal Scardaoni.