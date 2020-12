Naše ohlédnutí za rokem 2020: Opět to byla jízda! Dost věcí se ale letos změnilo

Web Autorevue.cz se v roce 2020 na jediný den nezastavil. Každý den jsme se vám snažili přinášet automobilové novinky, zajímavosti, ohlédnutí za zapomenutými vozy zejména československé a české produkce, jakožto i testy novinek na našem trhu. Nyní bychom se za rokem 2020 v krátkosti rádi ohlédli.

Rok 2020 byl oproti těm minulým v mnohém jiný. Pandemie čínské chřipky nám neumožnila cestovat v takové míře, jako tomu bylo před jejím vypuknutím, takže s řadou automobilových novinek jsme se poprvé setkali až na české půdě. Přitom za normálních okolností bychom se poprvé svezli už v rámci mezinárodních prezentací, nebo si vozy prohlédli alespoň staticky během významných evropských autosalonů. Nebyla Ženeva, nebyla Paříž, a kdo ví, jak to s autosalony bude v příštím roce. Neproběhla ani volba českého Auta roku, podle našich informací k ní ale dojde o něco později.

Autosalon Ženeva 2020 byl zrušen kvůli koronaviru! Rozhodla to švýcarská vláda

Situace samozřejmě nebyla snadná ani pro automobilky, respektive česká zastoupení jednotlivých značek. I ta chtěla uvádět na trh nové vozy, neustále se měnící situace ohledně pandemie se však dotkla i řady českých prezentací. Ani to ale nebyla úplně konečná. Prezentace nových vozů se přesunuly na internet, což sice znamená, že si novinář vůz naživo neprohlédl ani neosahal, informace nám však nechyběly.

Nový Volkswagen Tiguan oficiálně: Ten prokoukl! Má až 320 koní, je i do zásuvky

V několika případech jsme měli možnost zapůjčit si zbrusu nové vozy na pár hodin přímo v Praze. Týkalo se to například nové Škody Octavia, jejíž mezinárodní prezentace byla zrušena jenom pár dnů před zahájením. Naprosto stejné to bylo s novým Seatem Leon či vozy Cupra. Všechna čest těm, kteří se na těchto akcích podíleli – jistě to nebylo snadné, ale ovoce to přineslo.

Za volantem nové Cupry Leon ST PHEV: Sportovní hlavně naoko, přesto důležitá

V letošním roce jsme na Autorevue.cz vydali přes 2200 článků, nebyly však pouze o autech. Součástí našeho webu je totiž také stránka motogpsport.cz, kterou kolegyně Míša Neumannová zásobuje novinkami a reportážemi z MS silničních motocyklů. I zde pandemie naplno udeřila. Řada závodů se jela pouze virtuálně, ty skutečné probíhaly za přísných bezpečnostních podmínek.

Kdo v roce 2020 nejvíce padal?

Nepřišli jsme ale o Velkou cenu České republiky, která byla podle všeho na nějaký čas poslední. Přestože má Brno s promotérem uzavřenou smlouvu ještě na ročník 2021, zastupitelé moravské metropole začátkem prosince odhlasovali, že se závod nepojede. Aby se závod mohl jet, musela by proběhnout oprava dráhy a některých únikových zón, což by odhadem stálo okolo 100 milionů korun.

Brno s Grand Prix v roce 2021 nepočítá

Asi nikoho moc nepřekvapí, že ty nejčtenější články mají českou stopu. Vůbec největší úspěch u čtenářů měl luxusní „dům na kolech“ českého závodníka Adama Lacka, na který jsme začátkem roku narazili v inzerci. Thor Palazzo byl na prodej za necelých 5 milionů korun a nového majitele již našel. Hned v závěsu byly rezavé a špinavé Volkswageny, respektive článek pojednávající o trendu patinových vozů. Trojku nejlepších článků uzavřela Škoda Octavia, kterou česká značka prezentovala ve velmi povedené kombinaci. Fotky byly pořízeny na Krétě, kde měla probíhat mezinárodní prezentace.

Se Škodou Octavia 2.0 TDI Evo poprvé v Česku: Musí být nejlepší. Daří se jí to?

Za celou redakci Autorevue.cz bych vám chtěl alespoň touto cestou poděkovat za přízeň v letošním roce a přeji úspěšné vykročení do roku 2021. Ani ten zřejmě nebude úplně jednoduchý, ovšem kde je vůle, tam je i cesta.

Nejčtenější články roku 2020

Slavný český závodník prodává svůj dům na kolech. Má obrovský motor a 9 postelí

Rez a špína jako umění? Americký trend patinových Volkswagenů dobývá svět

Škoda ukázala zřejmě nejhezčí verzi nové Octavie. Máme v ní vidět také prvky kupé

