Nákup Tesly Cybertruck byl o nervy, říká první český majitel. Je to ale chytré auto pro typické české aktivity

Tom Krcha je česko-americký softwarový designér a programátor. Vedl vývoj nástroje na designování webů a aplikací v Adobe v San Francisku. Později spoluzaložil technologický startup s avatary, který koupil Google. Aktuálně vede vývoj produktu ve startupu Around, který byl jedním z nejúspěšnějších exitů české startupové scény. Poslední měsíc jezdí v Cybertrucku jako první Čech. Protože Tesla Cybertruck se nám do rukou asi nedostane, zeptali jsme se jej na první dojmy a největší zážitky.

Proč zrovna Tesla Cybertruck, jaký je to typ/výbava?

Je listopad 2019. Tesly a další EV do této doby úspěšně ignoruji, nezaujaly mě zatím. Sleduju Elona Muska online, jak uvádí na jevišti Cybertruck. V prvních momentech, kdy se otevírají objednávky, posílám 100 dolarů na rezervaci. Minimálně jsem si říkal, že se pak rozhodnu, ale cena 39.900 dolarů za základní model tak nekonvenčního auta byla no-brainer. To ještě nikdo netušil, že přijde pandemie, počkáme si 4 roky, a o tak nízké ceně se nám už bude jen zdát. Nakonec jsem zvolil AWD (all wheel drive), což je střední model, pak je ještě CyberBeast.

Byl objednávací proces něčím specifický?

Na začátku to bylo jen o tom poslat tu stovku. V listopadu 2023 pak Tesla rozdala pouze prvních 10 kousků na tzv. Cybertruck Delivery Event. V ten moment jsem si říkal, že se dostanu na řadu nejdřív za rok, když zmínili, že mají přes milion objednávek. Nicméně týden na to přišel email, že mě vybrali do limitované edice Foundation Series a že můj truck je připraven k objednání jako jeden z prvních, což mně upřímně vyrazilo dech.

Celá objednávka probíhala přes Tesla iPhone appku, kde jste si nakonfigurovali a potvrdili specifikaci, vyřídili pojištění a zaplatili. Je to každopádně dost šílené, protože dáváte 100.000 dolarů + daň za něco, co jste v podstatě nikdy pořádně neviděli, neseděli v tom, neřídili to.

Přišel jsem jednou do Tesly, měli tam zrovna Cybertruck vystavený a ani v době, kdy už byla moje objednávka potvrzená a čekal jsme na doručení, tak mi nemohli otevřít dveře a ukázat jej zevnitř. Říkali, že ani zaměstnanci této pobočky Tesla v něm neseděli a neviděli jej zevnitř. Celý ten proces byl hodně mysteriózní.

Souvisí nějak Cybertruck s vaším povoláním nebo stylem života?

Určitě spíš se stylem života. Design mě doprovází celý život díky rodině a práci. Do této chvíle jsem o elektromobilu moc neuvažoval. Vlastně se mi doposud žádný EV ani moc nelíbil. Cybertruck mě hned oslovil díky své surovosti, nerezu, a ostrým tvarům připomněl DeLorean. Všechna auta jsou dnes už šíleně přetvarovaná a chybí jim mnohdy elegance. Designéři už dnes neví, kam přidat další zákrutu a zaoblení. Ten návrat k jednoduchosti hodně cením, je to komplet reset všech předpokladů o tom, jak by měl vypadat pick-up truck. Jde tam hodně vidět přístup tzv. First Principles.

Co jste s ním už projel?

Upřímně jsem se to zatím trochu bál škrábnout. Nechtěl jsem být ten první týpek, co to hned někde odře. Vzal jsem to jednou pouště a jinak se s tím zatím seznamuji, ale už teď plánuji další výlet a chci zkusit off-road.

Co na voze nejvíce oceňujete?

Komfort. Je to první auto od Tesly, které je pohodlné.

Dokážete si s ní představit fungovat u nás z hlediska velikosti? (vynechme jiný nabíjecí port a případné homologace, které stojí proti ní)

Myslím, že by to šlo. Možná ne všude, ale to auto se dá překvapivě skvěle ovládat, hlavně díky tomu, že zatáčejí všechna čtyři kola, což výrazně zlepšuje rejd, a díky tomu se Cybertruck zdá mnohem menší, než v reálu je. Nicméně člověk s takovým autem, stejně jako s dodávkou, musí víc plánovat, kde zaparkuje a kterou uličku projede ve městě.

Na druhou stranu, by to mohlo být ideální auto na tradiční české aktivity, jako jsou lyže, voda, kola nebo chata. Vpředu místo motoru máte tzv. frunk, což je nemalý prostor, kam umístíte čisté věci, oblečení, nákup a dozadu do korby dáte ty špinavější, sekačku, kola od bláta, lyže a kajak. Pod korbou je i celkem velký prostor připomínající přenosnou ledničku, kam si můžete dát jídlo a led, když jedete kempovat. Jakmile led roztaje, jen se odšpuntujte zátka a vyteče voda, je to celkem domyšlené.

Je podle vás Cyber spíše lifestylová záležitost, na aktivní převoz sportovního vybavení nebo i pracant?

Tesla ho na webu propaguje i jako pracanta. Dovedu si představit, že ve chvíli, kdy se objeví na trhu nejlevnější verze zadokolky, tak Cybertruck začneme vidět všude možně na stavbách. Přijde mi naprosto geniální, že je to vlastně obří mobilní baterie. Takže pokud potřebujete připojit na stavbě třeba míchačku na cement nebo motorovou pilu, případně nějaké další elektrické zařízení, tak máte po ruce dost kvalitní zdroj energie.

Nedávno jsme nabíjeli Rivian ze Cybertrucku, protože nebyla v blízkém okolí žádná nabíječka na něj, jen na Teslu a šlo to velmi obstojně. Další výhodou Cybertrucku je, že se může stát zdrojem energie pro celý dům v případě výpadku proudu pomocí systému Powershare, který umožňuje obousměrný proud, do trucku i z něj. Což se může hodit, obzvláště v Americe, když přijde třeba hurikán nebo zemětřesení. To vám na celý den vypnou proud a bez externího zdroje energie se neobejdete.

Jak je na tom v terénu, co běžně projede a zdolal jste někdy něco, co vás překvapilo, že zvládla?

Cybertruck má čtyři stupně polohovatelné výšky - entry, low, medium, high. Entry se hodí pro vjezd do garáže, low na dálnici a medium a high do terénu. O víkendu jsme dali menší off-road a je to celkem v pohodě. V dalších týdnech plánuji srovnání Jeepu Wrangler a Cybertrucku v off-roadu. Zatím je tam problém v tom, že nelze zamknout diferenciál a i když je super, že se vytáčí všechna čtyři kola, tak v off-roadu je to trochu Achillova pata. Tam je právě nutné tuto funkci vypnout.