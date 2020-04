Nakreslete si nové Porsche 911. Procesem kresby vás provede otec jeho designu

Michal Mauer je typickým příkladem nadšence pro svůj obor a člověk na svém místě. Že jste to jméno nikdy neslyšeli? To bychom se vůbec nedivili, kdo by si měl také pamatovat jména všech zaměstnanců všech automobilek. I když vám to jméno ale možná nic neříká, určitě jste jeho práci viděli. Na našich stránkách hned několikrát.

Mauer totiž stojí v čele designu automobilky Porsche. Na tomto místě pracuje od roku 2004 a jeho pero dává práci dalším stovkám lidí, kteří se vizi na papíře snaží přetvořit v realitu. Designér je samozřejmě jedno z těch povolání, které může fungovat i během pandemie z domova. Stejně tak tedy funguje i Mauer.

Podle jeho slov tráví svůj čas v karanténě tím, že dohání svou manželku k šílenství. Už od snídaně si totiž kreslí skici. Když je v práci, je jeho pracovní náplň pestrobarevná. Udává směr modelářům z hlíny, prochází se ve virtuální realitě a samozřejmě kreslí o sto šest. Není tak divu, že si během karantény tato kreativní mysl pořád jenom kreslí. Vždyť kdo by si doma v garáži opracovával kus hlíny… i když bychom se tomu vlastně ani moc nedivili.

Když se jednou Mauer sešel s Dougem Chiangem, člověkem, jehož výtvory jste mohli vidět ve filmové sérii Hvězdné války, oblíbil si od něj jeden výrok: Šťastně nehody. Jde o ten moment, kdy vlastně ani váš mozek neví, co se to s rukou děje a výsledek vás samotné překvapí.

Příkladem může být design vozu Taycan. Když se Mauer procházel po studiu krátce po uvedení supersportu 918, uviděl na stole jednoho mladého designéra skicu čtyřdveřové verze. To, co byla původně rozšířená představa pro modeláře z hlíny, nakonec zasadilo semínko pro design prvního elektrického modelu značky.

Ale dost už o životě jednoho designéra. Michal Mauer se totiž rozhodl, že nás naučí kreslit designovou skicu. Předmětem se stala aktuální generace Porsche 911 a v galerii nahoře najdete, jak se správně postupuje.