Nahlédněte pod pokličku plechového masakru. Nový spot na Rychle a zběsile 9

Deváté vydání automobilové opery Rychle a zběsile se opět připomíná dalším videem. V tom předchozím nám Vin Diesel prozradil, že se společně uvidíme opět v kinech. To znamená, že film nezamíří rovnou do digitální distribuce, jako se tomu stalo u Godzilla vs. Kong a Mortal Kombat.

Létající auta, výbuchy a drsné výrazy tedy uvidíme jen a pouze v kinech. Aktuální spot vedle standardních záběrů nechává i nahlédnout do zákulisí natáčení a ukazuje nám, kolik práce s tímto filmem tvůrci vlastně měli. Jen o zelené plátno totiž rozhodně nešlo.

Rychle a zběsile je filmová sága, kde auta ve velké míře skutečně létají a vybuchují. Dost z toho právě uvidíte v následujícím videu, které je věnováno právě řemeslníkům od tohoto fantastického průmyslu.