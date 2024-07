Nahlédněte pod pokličku nového hybridu Porsche. Ukáže vám, že elektřina byla správnou cestou vpřed

Poslední události v automobilovém průmyslu a kolem něj nás možná naočkovaly, že hybrid je sprosté slovo a ubírá na řidičskosti. Připomeňme si, že to tak nemusí být.

Porsche začalo s omlazováním řady 911. Jako první se v nově založené rodině 992.2 představila verze GTS, která také poprvé přivádí do tohoto modelu hybridní pohon. Ten je pro model nově vyvinutý a označuje se T-Hybrid. Po představení vozu nám nyní Porsche tento systém ukazuje trochu blíže a přidává k tomuto tématu i velmi srozumitelné video, které najdete níže.

V zádi vozu najdete i nadále plochý šestiválcový motor, ale jeho objem byl navýšen z 3,0 na 3,6 litru pro lepší a přirozenější odezvu než jak by tomu bylo u menšího motoru s větší porcí přeplňování. Také je umístěný o 110 milimetrů níže a dle inženýrů Porsche pracuje s takzvaným stechiometrickým poměrem, tudíž Lambda = 1, což je ideální poměr směsi paliva a vzduchu, tudíž to nejoptimálnější spalování. To ovšem neplatí při studeném startu, kdy má vůz zvýšený volnoběh a pracuje s bohatou směsí.

Ještě k té odezvě - turbodmychadla už nejsou dvě, ale pouze jedno, které je navíc elektrifikované. Právě díky zabudovanému elektromotoru nemusí mít turbo obtokový ventil a rychlost otáček turbíny řídí on. Maximální plnicí tlak turba je 1,8 baru a vůz je ho schopný dosáhnout za 0,8 sekundy po sešlápnutí plynu ve 2000 otáčkách. U původního třílitru to byly tři sekundy. Jednoduše řečeno díky tomuto řešení Porsche výrazně omezuje zpoždění turbodmychadla a jeho elektrická funkce hezky koresponduje s navýšeným objemem, aby byl celek mnohem responzivnější.

Nové turbo samo o sobě dokáže fungovat jako generátor a vyvine až 11 kW energie, která se ukládá zpět do 400V akumulátoru, který je umístěn pod přední kapotou místo 12V akumulátoru. Jeho kapacita je pouze 1,9 kWh, tudíž vůz nefunguje jako plug-in hybrid, že by jezdil desítky kilometrů na elektřinu. Energii získává spalovacím motorem, turbem, ale i elektromotorem (k němu se hned dostaneme) na volnoběh. Cílem bylo v rámci faceliftu zrychlit, ale nenavyšovat emise. V tomto případě tak Porsche dával hybrid smysl. Nová 911 GTS je tak pouze o 50 kg těžší než předchůdce. Zajímavým detailem také je, že díky výkonnému akumulátoru jsou alternátor a kompresor klimatizace poháněny elektřinou.

Prozatím to dělá výkon 357 kW (485 koní) a maximum točivého momentu 570 N.m. Předchůdce dosahoval 480 koní a měl stejný točivý moment. Elektrické turbodmychadlo, větší objem motoru a akumulátor však nejsou jedinými změnami u pohonného ústrojí GTS, mezi motor a osmistupňovou převodovku PDK je totiž vložený ještě elektromotor, který je schopný vyvinout výkon 41 kW (54 koní) a točivý moment 150 N.m.

Díky tomu se vůz chlubí kombinovaným výkonem 398 kW (541 koní) a maximum točivého momentu je 610 N.m, což je o mnoho více než předchozí GTS. Mimochodem na Severní smyčce Nürbirgringu je nové GTS o 8,7 sekundy rychlejší. Na českém trhu pořídíte Porsche 911 GTS za cenu od 4.370.885 Kč.