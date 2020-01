Nadšenci z Česka protáhli novou Toyotu Supra lesem. Výsledkem je úžasné video

Mnoho majitelů nové Supry by asi nemělo takovou odvahu. No řekněte, vyrazili byste s nejnovějším sporťákem do lesa, chytili ho pod krkem a rychlým tempem se proháněli bokem jako na rychlostní zkoušce šotolinové rallye? Asi ne. Parta nadšenců z Corners.cz nicméně přesně tohle udělala a své počínání ke všemu natočila úžasným způsobem.

V českých podmínkách lze mluvit o produkci na světové úrovni. Profesionální záběry auta v pohybu, akční střih i zvuková stránka, všechno je bez chyby. Nehledě na originální myšlenku zašpiněné Supry létající po lesních cestičkách.

Skoro byste řekli, že koukáte na oficiální záběry z produkce Toyoty nebo na upoutávku nového Top Gearu. Ostatně, nejde o první počin. Nadšenci už dříve vypustili třeba tento skvělý počin s Mazdou MX-5.

Další slova nejsou třeba, tohle opravdu stojí za vidění. A jak dává najevo konec videa, můžeme se těšit na pokračování. Těšíme se.