Nadšenci z Česka oživili legendární Babettu. Mopedix je k mání s elektrickým i spalovacím pohonem

Výroba ikonické Babetty byla ukončena těsně před koncem minulého tisíciletí. Na její tradici navazují nadšenci z Česka.

Co je to Mopedix, odkud pochází a proč o nich ještě uslyšíme? Ve zkratce, parta lidí z Česka se rozhodla navázat na tradici evropského trhu s malými motocykly a pustila se do vlastního výtvoru. Po prvním amatérském elektrickém mopedu v roce 2020 jsou nyní výsledkem jsou dva modely - mopedix Electrix a mopedix Petrolix. Jak již název napovídá, tvůrci vsadili na oba populární druhy pohonu.

Oba dva mopedy mají 19palcová kola, elektrický pohání elektromotor o nominálním výkonu 3 kW a napájí se pomocí 39 Ah baterie, což zajistí dojezd okolo 65 kilometrů, záleží na zvoleném jízdním režimu. Ty jsou k dispozici tři - Amatérix omezí rychlost na 20 km/h, Legálix na 45 km/h a Ilegálix je pro fajnšmekry, kteří si chtějí užít rychlost až 65 km/h. Na oba mopedy stačí řidičský průkaz skupiny B.

Petrolix pohání stodesítka s automatickou převodovkou a samostatným šlapacím pohonem. Výkon motoru činí 5 kW a maximální točivý moment dosahuje hodnoty 7 N.m. Maximální rychlost je 80 km/h, nicméně doporučená je 60 km/h. Nádrž pojme pět litrů paliva, což při spotřebě 3 l/100 km vydrží úsporným mopedistům na více než 150 kilometrů.

Cena za Petrolix prozatím nebyla zveřejněna, Electrix vyjde na 134.444 Kč. K dispozici je v černé či oranžové barvě. Aktuálně mají v Mopedixu akci pro ty, kteří si jej objednají do konce března. Zaplatíte pouze zálohu 60.000 Kč a jako dárek získáte 10.000 Kč poukázku na doplňky. Zbytek se doplácí až při dodání, moped bude dodán do 31. května tohoto roku až před dům, kde bude zprovozněn a představen novému majiteli.