Nádherný restomod MGA dostal moderní podvozek a výbavu dnešní doby. A neváží ani tunu

Když se řekne britský roadster, jistě vám do hlavy naskočí jména jakou Triumph Spitfire, Austin-Healey Sprite, Lotus Elan… A také výrobky od MG. Jedním z nejhezčích příkladů jednoduchosti, lehkosti a elegance je model MGA, představený v roce 1955 na autosalonu ve Frankfurtu. Ve výrobě vydržel sedm let, než ho nahradilo modernější MGB, a vznikl ve více než sto tisících exemplářích, což je na volnočasové auto skvělé číslo. Jeho odkaz se nyní rozhodla oživit britská firma Frontline Cars skrze úpravu veteránů do moderní podoby.

Zatímco kdysi dávno v MGA stačily motory 1.5 s výkonem 51 nebo 54 kW a později u verze twin cam 1.6 se 75 nebo 81 kW, nyní si auto můžete dopřát s atmosferickým dvoulitrem o výkonu 168 kW a 241 Nm točivého momentu. Vůz s fantasticky nízkou suchou hmotností 815 kilogramů tak zrychlí na 96 km/h za pouhých 4,8 sekundy, jeho maximem je 250 km/h. K dostání ale bude i s 2,5litrovým motorem, který nabídne výkon 216 kW a točivý moment 330 Nm – ten se na 96 km/h dostane již za 4,1 sekundy. U obou verzí se řadí pětistupňovým manuálem od Mazdy.

Poslat auto stavěné na třetinový až čtvrtinový výkon na silnici bez dalších úprav by zavánělo průšvihem, proto se u Frontline Cars důkladně podívali i na podvozek. Dopředu se nastěhovaly teleskopické tlumiče, zadní náprava s listovými pery letěla do koše a nahradilo ji řešení multi link, vyvinuté společně se specialisty Nitron. Pro lepší ovladatelnost v zatáčkách vůz dostal také samosvorný diferenciál, kvůli snazšímu každodennímu používání pak přibyl nastavitelný posilovač řízení. Nechybí ani účinnější brzdy – vpředu s čtyřpístkovými brzdiči, vzadu s dvoupístkovými.

Vnějšek byl citlivě upraven moderními doplňky, aniž by ztratil svůj typický šarm, dostal označení úpravce nebo třeba čiré světlomety. Vůz je možné dodat dle přesné specifikace budoucího majitele a s volantem vpravo nebo vlevo. Společnost Frontline funguje již od roku 1991 jako dodavatel závodních pohonů pro klasická MG, později svou činnost rozšířila na renovace a poté také na restomody. Jejím prvním vozem bylo MGB LE50, kterých vzniklo přes sto kusů, v nedávné době také představili ty MGB LE60 s motorem V8 nebo elektrickým pohonem. Premiéra MGA proběhne na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu.