Nádherný Ford GT40 z roku 1967 je na prodej. Život začal jako úplně jiné auto

V polovině šedesátých let pracoval Ford na nástupci svého úspěšného GT40 Mark II s označením J podle dodatku J ve sportovních pravidlech Mezinárodní automobilové federace. Vozy vznikaly u dceřiné společnosti Kar Kraft v USA a čtyři z celkem dvanáctikusové série šasi dostaly kapotáž kupé Mark IV, s níž vítězily v roce 1967 na 12h Sebring a 24h Le Mans. Pro rok 1968 se změnila pravidla ohledně povoleného objemu motoru, Ford proto projekt ukončil. Kromě již zmíněných čtyř šasi vznikly další čtyři experimentální a zbylé čtyři zůstaly nedokončeny. Tento exemplář s označením J-10 byl upraven pro předpisy skupiny 7 a dostal kapotáž Spyderu, v sérii Can-Am s ním závodili bratři Agapiouové.

Vůz měl koncem sezony 1970 nehodu, měl odjet na opravy do Spojeného království, ale nakonec ležel ladem až do roku 1989. Tehdy si jej koupil jistý realitní developer z Los Angeles, který si jej chtěl nechat osadit kapotáží GT40 Mark IV. Jako nedokončený se dostal k současným majitelům, kteří projekt konečně dotáhli do konce. Auto má osmiválec Ford FE o objemu sedmi litrů s dvěma čtyřkomorovými karburátory Holley, manuální převodovka Kar Kraft T-44 má jen čtyři stupně. Na všech kolech z hořčíkové slitiny jsou kotoučové brzdy, uvnitř najdete dvě sedačky i ochrannou klec. Auto ve válečných barvách vítězného GT40 na Le Mans v roce 1967 nyní hledá nového majitele v aukci na platformě Bringatrailer. Aktuální cena činí necelých osm milionů korun.