Nádherná přehlídka k 70. výročí: Na okruh v Goodwoodu vyrazilo 70 Alpine z celého světa

Letošní rok je u Alpine nejen ve znamení rozlučky s oceňovaným sporťákem A110, jehož místo nakonec zaplní čistě elektrický nástupce. Francouzská značka slaví rovněž 70 let od svého založení, což dala výrazně najevo při startu tradičního klubového setkání Members' Meeting v anglickém Goodwoodu. Na tamní okruh totiž vyjela přehlídka celkem 70 vozů značky, představující nádherný průřez její modelovou historií.

Početná kolona vozů Alpine od majitelů z celého světa zahrnovala ikonické závodní modely od 60. let minulého století až po nejnovější elektrický hot hatch A290. Originální závoďáky A110, které v 70. letech dominovaly nejen na rallye Monte Carlo, tak doplnily i mnohdy přehlížené raritnější modely jako A310 z přelomu 70. a 80. let nebo GTA a následné A610 z počátku 90. let. Moderní nástupce A110 byl nicméně v přehlídce nejpočetnější.

V pořadí 82. setkání Members' Meeting navštívilo o víkendu 40.000 fanoušků, značka Alpine přitom byla již podruhé hlavním automobilovým partnerem akce – ostatně na trati byl k vidění i safety car A110 R. Do statické přehlídky nakonec patřila nejostřejší varianta A110 R Ultime, které vznikne příhodně 110 kusů, a to s cenovkou od 265.000 eur (cca 6,7 milionu korun).

Vedení Alpine již v únoru oznámilo, že modelu A110 zbývá v produkci pouhých 12 měsíců. Případní zájemci by tedy neměli s objednáním váhat. Pokračující elektrickou budoucnost značky v nejbližší době utvrdí nové SUV A390, které má plánovanou premiéru na 27. května.

Zdroj: Alpine | Zdroj videa: Alpine Alpine