Nádherná Alfa Romeo Giulia GTAm v obří galerii: Když se Italové urvou z řetězu!

Takhle to dopadá, když se Italové skutečně utrhnou z řetězu. Na Giulii QV toho moc k vylepšování nebylo, ale tentokrát se Alfa překonala. Název GTA odkazuje na historickou Giulii GTA z roku 1965, zkratka znamená Gran Turismo Alleggriata – tedy odlehčená. Což tento model rozhodně je, prošel důkladnou odtučňovací kúrou.

Z karbonu jsou přední nárazník, blatníky, zadní vložky blatníků i skořepina sportovních sedadel. U motoru, ve dveřích a u zavěšení kol zase přišel ke slovu hliník. U provedení GTAm jsou dokonce zadní boční skla a zadní okno nahrazeny polykarbonátem, chybí jí také zadní sedadla, na jejichž místo se nastěhoval ochranný rám, homologovaný i pro silniční provoz. Výsledkem je skvělých sto kilo dolů – a to není všechno.

Motor 2.9 Biturbo posílil z 375 kW (510 k) na 397 kW (540 k), verze GTA a GTAm tak zrychlí na 100 km/h už za 3,6 sekundy. Funkční bodykit vznikl ve spolupráci s experty Sauber Engineering, provedení GTAm navíc získává zadní křídlo stavitelné do čtyř poloh a přední spoiler, který lze na okruhu vysunout až o 40 mm. Oproti Quadrifogliu došlo k rozšíření předního rozchodu o 25 mm a zadního o 50 mm, dvacetipalcová kola jsou uchycena centrální maticí.

Vnitřek svým závodním stylem odpovídá agresivně pojatému vnějšku. Spousta karbonu a Alcantary, skořepinová sedadla a u provedení GTAm hasicí přístroj a prostor pro uložení helmy nebo chybějící obložení zadních dveří plus pásky místo vnitřních klik... Prostě nádhera k GTAm navíc dostáváte helmu Bell, závodní kombinézu a luxusní krycí plachtu. Vznikne pouhých 500 kusů, za GTA dáte zhruba 4,5 milionu korun, na GTAm si připravte o sto tisíc víc.

Alfa Romeo Giulia je sportovně laděný sedan, který byl uveden na trh v roce 2016. Navazuje na historii stejnojmenného vozu z 60. let. V roce 2017 získala Alfa Romeo Giulia druhé místo v anketě Car of the Year.

