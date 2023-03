Naděje pro spalovací motory po roce 2035 existuje! Musely by samy poznat, co spalují, správného paliva je však málo

Jednání o budoucí podobě aut prodávaných v rámci Evropské unie pokračují. Evropská komise nyní s členskými zeměmi řeší, zda by mohla využívat e-paliva.

Podle plánovaného zákona EU by po roce 2035 nesměla být prodávána osobní a lehká užitková vozidla, emitující CO 2 . Výjimkou mají být výrobci, kteří ročně postaví méně než jeden tisíc aut. Definitivní schválení normy bylo kvůli výhradám členských zemí odloženo začátkem března, k nejhlasitějším kritikům patří německé ministerstvo dopravy, k němuž se (bohužel až v poslední době) připojili i zástupci z České republiky.

Dle informací agentury Reuters dostalo německé ministerstvo dopravy od EK dokument, podle nějž by prodej vozů se spalovacími motory mohl pokračovat i po roce 2035, pokud budou využívat syntetická paliva. Touto výjimkou dle ministra dopravy Martina Kupky podmiňuje podporu návrhu zákazu prodeje nových osobních aut se spalovacími motory na fosilní paliva i ČR.

Dle dvou zdrojů obeznámených se situací je požadavkem EU nasazení systémů, které rozpoznají, zda vůz využívá syntetické/C0 2 neutrální či fosilní palivo. V případě detekce nesprávného typu paliva by měly vozu zamezit v jízdě. S tím má německé ministerstvo dopravy problém, protože by automobilky musely vyvíjet nové motory. Navíc už nyní mají spoustu starostí s problematickou normou Euro 7, jejíž podoba není zatím definitivní a přitom by měla začít platit již v roce 2025.

Zavedení normy Euro 7 by z hlediska technických a výrobních prostředků trvalo dle člena představenstva Škoda Auto Martina Jahna čtyři roky. Pokud by začala platit v navrhovaném termínu, nebylo by možné dále vyrábět modely Fabia, Scala a Kamiq. Automobilka by pak musela zavřít celou jednu výrobní halu, propustit 3000 lidí a o práci by pak i u dodavatelů přišlo zhruba 10.000 lidí.

Mluvčí EK odmítl zmíněný návrh komentovat a odkázal na výrok 1. místopředsedy komise Franse Timmermanse, že jakékoliv řešení musí být v souladu s vloni schváleným zákonem o postupném omezování emisí do roku 2035.