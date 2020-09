Nabušené AMG teď můžete vzít klidně na hory. Nový střešní box má i vlastní difuzor

Každý občas dospěje do bodu, kdy potřebuje více místa. I majitel Mercedesu-AMG GT ve čtyřdveřovém provedení jednou pojede s celou rodinu na lyže, bohužel je ale nemá kam dát. Někteří určitě namítnou, že majitel takového auta má v záloze ještě velké SUV, ale značka nyní přišla s příplatkovou výbavou, se kterou se i AMG na hory podívá.

Představila totiž střešní box, který je navržený speciálně pro nejsilnější vozy z nabídky. Jeho vývoj probíhal přímo ve sportovní divizi. Poté následovaly testy, aby výsledek produkoval co nejméně hluku, auto se s ním co nejlépe ovládalo a vykazoval co nejlepší aerodynamiku. Nakonec vznikly dva typy. Jeden pro čtyřdveřové vozy a druhý pro kupé.

Aby okolo střešního boxu co nejlépe proudil vzduch, má vedle aerodynamického tvaru i svůj vlastní difuzor. Dá se otevřít z obou stran, sám o sobě váží 26 kg, prostor činí 410 litrů a maximálně ho můžete zatížit 70 kilogramy. S nasazeným boxem se dá prý bez problému jet 130 km/h.

Aerodynamický střešní box s logem AMG si může koupit každý. Box sedí do klasických střešních nosičů na všech vozech a nemusíte být tedy playboy s AMG za 5 milionů korun. Jen to nejspíš nebude nejlevnější záležitost. Cena sice zatím není známa, ale pět tisíc korun jako za klasickou „rakev“ za něj určitě nedáte.