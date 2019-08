Elektromobily jsou drahé, nikam s nimi nedojedete a je problém je nabíjet – nějak tak zní asi nejrozšířenější moudro ohledně vozidel, které jsou součástí našich životů už roky, ale pytel se s nimi na evropském trhu roztrhne až v nejbližších letech. Osobně bych to s dojezdem a nabíjením neviděl tak černě, ostatně i naše zkušenosti dokládají, že není problém s elektrickým autem vyrazit na dovolenou. Průběh cesty sice má svá specifika, ale to jsme ještě relativně nedávno říkali třeba i o osobních vozech na CNG.

Aby mohl být provoz elektromobilů srovnatelný s konvenčními vozidly, podle mnohých názorů je musí být možné nabít na každém rohu ideálně za čas srovnatelný s tankování paliva. Jenže na to není připravena síť nabíječek ani baterie, kterým rychlé nabíjení na maximální kapacitu škodí. Sami výrobci elektromobilů doporučují nabíjet maximálně na 80 % kapacity, na kterou se s využití nejmodernějších nabíječek dostanete asi za půl hodiny. A jedna taková nabíječka už bude brzo i u nás.

Společný podnik nese ovoce. Koukněte na mapu

Už dlouho se hovoří o síti nabíječek Ionity, společném podniku BMW, Daimleru, Fordu a VW Group (se značkami Audi a Porsche). Do roku 2020 jich má v Evropě vyrůst asi 400 a není náhodou, že je najdeme hlavně u dálnic. Tam jsou totiž nejvíce potřeba. Zatímco v Německu jsou už tyto nabíječky celkem běžné (nejblíže Praze je na A4 u Drážďan), v Česku máme zatím utrum. Ale ne na dlouho. První rychlonabíječka Ionity bude spuštěna v druhé polovině záři a najdete ji u čerpací stanice OMV Beroun-jih na dálnici D5. Mapu rychlonabíječek Ionity najdete zde.

Nabíječka Ionity nabíjí výkonem až 350 kW. To je více, než kolik zvládají nejmodernější elektromobily (třeba Audi e-tron zvládá nabíjení výkonem až 150 kW). Přitom v Česku běžně dostupné nabíječky nabíjejí výkonem do 22 kW a rychlonabíječky zvládají výkon 50 kW. Stanici Ionity budou moci využívat všechny vozy, která podporují rychlonabíjení a disponují kombinovaným nabíjecím systémem CCS. Stanice pozná, jakým maximálním výkonem může nabíjet a proces optimalizuje tak, aby byl co nejrychlejší.

Zaplatíte i mobilem

Na dálnici D5 u Berouna najdete hned čtyři jednotky s konektory CCS2. OMV v tiskové zprávě uvádí, že v současnosti bude nabíjení zpoplatněno jednorázovou částkou 205 Kč a pro platbu bude možné využít kartu RFID poskytovatelů služby Ionity. Pomocí mobilní aplikace a na webu Ionity bude možné zaplatit i běžnou platební kartou jako v případě online nákupů.

„Po osvědčené spolupráci s OMV v Rakousku rozšiřujeme toto partnerství i do dalších zemí včetně České republiky. Jsme rádi, že spolu s OMV můžeme oznámit otevření nejvýkonnější rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v České republice. Těšíme se na reakce zákazníků, kteří budou moci během pauzy na kávu dobít baterii svého vozu na další cestu,“ uvedl Michael Hajesch, generální ředitel společnosti Ionity.