Na většinu Ferrari Sergio se jen práší v garáži. Extrémně vzácný model oslavil deset let

Ferrari Sergio bylo poctou jednomu výjimečnému muži. Nešlo však o pana Marchionneho, ten zemřel až několik let poté. Zde šlo o pana Sergia Pininfarinu, který zemřel v roce 2012 a byl nositelem odkazu svého otce Battisty Fariny, který tuto slavnou karosárnu, a donedávna ještě dvorní karosárnu Ferrari, založil. V roce 2013 tak byla jako pocta na ženevském autosalonu představena studie Sergio.

Sergio je dvoumístná barchetta založená na modelu 458 Spider. Za posádkou se tedy ukrývá atmosférický vidlicový osmiválec o objemu 4,5 litru s výkonem 605 koní. Ačkoliv byl vůz navržen jako stroj pro někoho, kdo má rád nadšení ze sportovní jízdy, nemá čelní okno, takže to určitě bude chtít přilbu. Každopádně tohle auto umí zrychlit z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy a mohlo jet až 320 km/h.

Oproti dárci techniky je Sergio o 150 kilogramů lehčí. Ušetřilo se jednak na střeše, ale také tím, že se na základ vozu oblékla nová karoserie z uhlíkových vláken. Zároveň se taková karoserie chlubí vyšší torzní tuhostí. Jinak je to ale 458 Spider bez větších změn včetně interiéru a mechanických komponentů. Jednoduše to byl karbonový oblek, který byl ale extrémně drahý a vzácný.

Bohužel se tak dostáváme k tomu, že většina exemplářů uvidí tato čísla jen na papíře. Určitě jako já máte tu představu, že když se nějaké auto představí, tak lidé, kteří mají peněz více než dost, s těmito auty jezdí tak, jako kdyby je ukradli. Jenže ne každý je powerslidelover. V průběhu let se objevilo několik kousků v aukcích a hádejte co - nájezd nad 200 kilometrů aby člověk pohledal.

Garážové královny budou bezpochyby dobrou atrakcí na výstavách a až za sto let někdo otevře vrata garáže dávno zapomenutého miliardáře a tam bude tohle, určitě může vyhrát soutěž elegance. Těchto aut vzniklo pouze šest. Každý zákazník si jej nechal individuálně upravit podle sebe ve Ferrari Tailor Made. Ačkoliv je to deset let, aukcemi už několik kousků proběhlo s cenami od 3 do 5 milionů eur.