Na veřejnost uniklo nové logo výkonné řady Volkswagenů GTI. Vzbuzuje mnoho otázek a záhadných teorií

Volkswagen dal najevo vstup do nové éry změnou loga a nyní si nechal patentovat upravenou grafiku pro modelovou řadu GTI. S výhledem do budoucna to ale přináší více otázek než odpovědí.

Když padla na stůl divoká karta elektrifikace, Volkswagen na ni vsadil prakticky vše. Vytvořil početnou rodinu elektromobilů ID., přestavěl fabriky a začal psát novou kapitolu budoucnosti. Vážnost záměru krátce na to stvrdil novým logem s jednodušší grafikou, čímž se vizuálně sjednotily elektronické a tištěné materiály.

Změnilo se hodně, ale přesto existují hodnoty, které jsou pro Volkswagen příliš cenné na to, aby se jich vzdal. Například se stále hovoří o zachování modelové řady Golf i po přechodu na elektrickou verzi, čímž by Volkswagen porušil dosavadní číselnou nomenklaturu rodiny ID. Nakonec, když to udělal s ID.Buzzem, proč by nemohl s Golfem, že?

Kolem Golfu je obecně rušno. Ředitel Volkswagenu Thomas Schaefer říká, že by osmá generace mohla vydržet do konce dekády. Zcela určitě sehraje klíčovou roli při oslavách padesátého výročí Golfu GTI.

Když jsme u nejrychlejších Volkswagenů pyšnících se touto třípísmennou zkratkou, automobilka nedávno podala přihlášku k německému Úřadu pro patenty a ochranné známky na jeho novou grafickou podobu. Ta mění poslední písmeno na blesk a lépe tak vystihuje budoucnost této řady. Otázkou je, co tím Volkswagen sleduje. Nejsilnější elektrické modely už mají vlastní zkratku GTX, kde „X“ představuje most k mobilitě budoucnosti. Vedle toho GTI, celým významem „Grand Touring Injection“, odjakživa odkazuje na spalovací motory. Je tedy možné, že toto označení ponesou modely s tímto „zastaralým“ typem pohonu, byť s velkou dávkou elektrifikace. Je ale otázkou, co se zkratkou bude po úplném přechodu na elektromobilitu, kdy by teoreticky ztratila význam.

Něco podobného již udělal Opel s modelovou řadou GSe. Zatímco dříve „e“ na konci neslo zkratku pro vstřikování (Einspritzung), dnes odkazuje na elektrifikovaný a později čistě elektrický pohon. V tomto případě byla změna mnohem elegantnější.