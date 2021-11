Na trh míří první dětská autosedačka s celotělovým airbagem, má české kořeny

Povinnost používat dětské autosedačky v České republice platí už od roku 2006. Každý rodič si asi prošel stejnou cestou, když hltal testy a zjišťoval informace, aby svému potomkovi poskytl na cestách co nejvyšší ochranu. Výrobků na trhu je nepřeberné množství – s uchycením ISOFIX, pásovým uchycením, po směru jízdy i v protisměru... Nyní se na trhu objevuje zajímavá novinka od společnosti Cybex, založené českým podnikatelem Martinem Pošem.

Subaru Levorg je v Japonsku nabízeno s externím airbagem. Hledí na životy seniorů

Model Anoris T i-Size má v pultíku skrytý airbag, který při nárazu zachytí hlavu dítěte, letící kupředu. Vak se rozvine během okamžiku do tvaru písmene C. Výrobce tvrdí, že podle výsledků jeho interních crashtestů dle kritérií nárazových testů ADAC má tento nový model poskytnout zhruba o 50 % lepší ochranu než běžné autosedačky, montované po směru jízdy.

Na trhu se objevila revoluční dětská sedačka. Má airbagy i další vychytávky

Sedačka Anoris T i-Size byla vyvinuta v souladu s normou UN R129/03 a je určena pro děti s výškou od 76 do 115 centimetrů, nebo o maximální hmotnosti 21 kilogramů. Měla by tedy vydržet zhruba do věku šesti let. Pro větší pohodlí ji je možné nastavit do tří poloh. Anoris T i-Size bude na českém trhu dostupná koncem listopadu 2021, ceníková cena činí 17.590 Kč.