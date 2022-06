Na tento Ford Mustang si dejte v inzerci velký pozor! Po totální škodě je v Polsku zase v lesku

Společnost Cebia zveřejnila další nepříjemnou zkušenost s vozy inzerovanými v Polsku. Zájemce měl naštěstí dostatek rozumu, aby si auto nechal předem zkontrolovat.

Ford Mustang je již mnoho let nejprodávanějším sportovním autem na světě. Ono se není čemu divit, je to americké auto s karoserií klasického střihu dostupné jako kupé a kabriolet s osmiválcovým motorem pod kapotou, a dokonce i s možností manuální převodovky. Navíc je to stále dostupné auto, vždyť na našem trhu stojí úplně nové 1,5 milionu. Tím se žádný jiný osmiválec pochlubit nemůže.

Celosvětová popularita a vrchní příčky v prodejních žebříčcích se Fordu Mustang navrátily až v aktuální šesté generaci, která debutovala v roce 2015. Díky tomu se stávají z prvních ročníků velmi zajímavé ojetiny, které cenou sahají hluboko pod milion korun, a vlastně není problém najít hezký kousek i lehce nad 700 tisíc.

To je další důvod, proč tato auta potkáváme skoro na každém kroku. Pro mnohé je ale i taková částka moc vysoká a chtějí si proto svůj sen o americkém autě splnit dovozem ze zahraničí, kde jsou zpravidla levnější, ale je tam také pestřejší výběr. Velmi často z Polska. V takovém případě si ale musíte klást opravdu velký důraz na původ auta a jeho pečlivé prověření. Ostatně jeden odstrašující příklad nyní na sociálních sítích sdílela společnost Cebia, u které si zájemce nechal jeden takový mustang prověřit.

Ukázalo se, že zelený Ford Mustang s černým pruhem měl velmi těžkou nehodu. Fotografie z nehody napovídají, že vůz narazil do stromu či do lampy. Auto vyrobené v srpnu roku 2018 má záznam z nehody v červenci roku 2019. Druhý záznam je pak z listopadu téhož roku, kdy je druh poškození již veden jako ekonomická totální škoda, tedy že škoda překročila 80 procent tržní ceny auta před okamžikem nehody.

Vůz se následně objevil opravený v inzerci, a to rovnou dvakrát. Poprvé v březnu roku 2021 a podruhé na konci letošního února. Kdyby si nápadník auto předem neprověřil, asi by se poté divil, co si to vlastně přivezl domů. Tohle je opět další důkaz, že opravdu má smysl prověřit si auto předem. Dejte si proto na sportovní vozy či muscle cars pozor, je u nich podobná minulost bohužel pravděpodobnější než u konvenčních aut.

Celý report tohoto konkrétního vozu najdete zde.