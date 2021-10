Na těchto silnicích dochází nejčastěji ke střetům se zvěří. Střední Čechy vedou

Podzim je tradičně obdobím většího výskytu srážek aut se zvěří. Jak se správně zachovat po nehodě, na to jsem se už dříve podívali. Teď nicméně přichází se zajímavou statistkou včetně infografiky takzvaný SRNA index, který vždy na jaře a na podzim přináší průzkumy o krajích, kde k takovým nehodám dochází nejčastěji.

Průzkum vznikající ve spolupráci s pojišťovnou Generali a Centrem dopravního výzkumu (CDV) pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Součástí indexu je přitom i lokalizace vůbec nejrizikovějšího úseku v ČR, nehledě na přehled výše škod za uplynulé období.

Podzim je tady, pozor na srážky se zvěří. Jak se správně zachovat po nehodě?

Společně s návratem aut na české silnice po covidových opatřeních začaly vůči loňskému roku růst i počty srážek se zvěří. Zatímco od dubna do září 2021 evidovala Policie ČR 7329 srážek se zvěří, v roce 2020 to ve stejném období bylo 7238, v roce 2019 – tedy před covidovým obdobím – pak 7872 případů. Nejvíce nehod bylo ve středních Čechách (1557), na Vysočině (1029) a na Ústecku (899). Ve výsledku to znamená, že zhruba na každém 6. kilometru českých silnic došlo ke střetu se zvěří.

Nejrizikovější úsek pro srážku se zvěří v Česku je aktuálně ve středočeských Zdibech. Došlo zde na úseku pouhých 95 m k šesti nehodám. Přesněji jde o úsek silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry. Na druhém místě v rizikovosti pak vede úsek na Vysočině, třetím nejrizikovějším je dle statistiky místo na Ústecku. Přesnou lokalizaci úseků najdete v infografice v galerii.

Podle Patrika Nauše, senior manažera likvidace pojistných událostí motorových vozidel v pojišťovně Generali, průměrná škoda na vozidle po srážce se zvěří stále roste a nyní se blíží hranici 45.000 Kč. Větší škody jsou přímo spojeny s novými technologiemi v autech. „Jsou to citlivé senzory, ale také sofistikované světelné technologie, které mají vozidla umístěny právě v čelních partiích. Při střetu mnohdy navíc dochází k aktivaci airbagů a je nutná výměna přístrojové desky či sedadel,“ doplňuje Nauš.

Ze statistik jasně vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě ranní hodiny, kdy počet střetů s vozidlem na podzim roste až čtyřnásobně. Absolutně nejhorší je ale celoročně období kolem 22. hodiny. Podle expertů z CDV figuruje v 80 % všech srážek srnčí zvěř.