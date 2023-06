Na skok do devadesátek: Na šestém setkání 90s Czech Roads bylo znovu na co koukat

Letošní sraz milovníků aut a období těsně před koncem milénia proběhl v Praze na Strahově. Byli jsme u toho.

První dostupná západní auta, VHS kazety, podnikatelé ve fialových oblecích, neonově zářivé sportovní soupravy, hitparáda ESO… Pro mnoho lidí mají 90. léta nezaměnitelné kouzlo, i přes své nedokonalosti u nás znamenala první nádech svobody, nespoutanosti a existence ve skutečně otevřeném světě, kde je možné takřka všechno. V dobrém i zlém. Po stránce automobilové se jim už čtvrtým rokem věnuje projekt 90s Czech Roads, který mapuje tuzemskou historii zajímavých devadesátkových aut. Z původně pouze instagramového účtu se stala masivní komunita nadšenců, kteří sdílí fotky a příběhy všemožných zajímavých vozidel – drahých a sportovních, stejně jako zcela obyčejných a masových. A před pár dny se konal její již šestý sraz.

Když se procházíte mezi auty vyrovnanými v řadách po asfaltovém place na pražském Strahově, je to jako stroj času. Vedle sebe tu stojí zcela sériové kusy, exempláře se seriozním i sranda-tuningem i vzácné sporťáky z let minulých. Přijet sem může každý a s čímkoliv, takže se na ploše vyhřívají například Favority ve stavu „po dědovi“ společně s různými čtyřokými BMW, Mazdy MX-5 první až třetí generace, Felicia Fun hned vedle osmičkového bavoráku, Sierra, stodvacítky, Citroën XM i BX, Porsche 911, Nissan 200 SX, Corrada, Toyoty MR2, Dodge Viper, exotické Subaru Vivio, Mercedesy W124 nebo žehličky R129… Těžko vyjmenovat vše, dle pořadatele srazu a zakladatele projektu 90s Czech Roads Patricia Malunda se zde sešlo zhruba 370 vozidel. Zcela nepřehlédnutelný byl bílý Mercedes W123 s Zender tuningem a žaluziemi na zadním skle z filmu Bony a klid.

Obdiv si zaslouží posádka Citroënu 2CV, která na sraz dorazila až z Nizozemí, další účastníci přijeli například ze slovenské Prievidzy nebo až z Ostravska či Frýdeckomístecka. Ale nebylo to celé jen o autech. Tu pravou devadesátkovou atmosféru vytvořili také lidé vystrojení do typických dobových oděvů. Tak jste se zde mohli potkat s chlapíky ve sportovních soupravách, podnikateli s kufříky, dámami v zářivých topech, pohodáři v pestrobarevných nepadnoucích XXL košilích a tak dále – pro ně byla dokonce pořádána módní soutěž. Ducha 90. let navodily také různé historické předměty, vystavené za skly aut: přenosné kazeťáky, retro-dílenské manuály, hračky, západoněmecké pornočasopisy či archivní automobilové magazíny. Co je nesmírně zajímavé - největší podíl účastníků je ve věku tak od 20 do 30 let, takže éru 90. let prožili buď v útlém věku, nebo ještě nebyli na světě. A nyní ji zde oslavují.

Sraz hudebně doprovodil DJ Tekláč z vinylů, večer pak proběhlo promítání německé komedie Manta Manta (v češtině Závody lásky) z roku 1991. Atmosféra na place je vynikající – žádné gumování, mezi účastníky nikdo nejezdí rychle, decentní túrování motorů jen sporadicky a při debatách nad otevřenými kapotami… Není divu, že sem účastníci berou i děti, je zde bezpečno. Hezké také je, že stejně obdivné pohledy sklízejí unikáty i „spotřební“ auta v sériovém stavu, která jsme vídali na silnicích před nějakými dvaceti, třiceti lety. Na viděnou na příštím setkání, zpátky v devadesátkách.