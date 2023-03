Na silnice vyrážejí první cyklisté. Pro motoristy to znamená větší obezřetnost, respekt ale musí fungovat z obou stran

Sezóna cyklistiky začíná. Základem prevence před nehodou je vzájemná ohleduplnost a usnadnit řidičům předjetí

S prvním závanem jarních teplot vyráží na silnice první nedočkaví cyklisté. Pro motoristy to znamená zvýšení obezřetnosti a pro obě strany závazek vzájemného respektu. Řidič osobního či nákladního vozu, motorkář, nebo cyklista, na silnici jsou si všichni rovni, avšak cyklisté nesmí zapomínat, že nejsou z plechu a patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Proto by měli ostatním svou přítomnost co nejvíce zjednodušit, už v zájmu vlastní bezpečnosti.

To znamená především pravidlo „vidět a být viděn” související se správným rozmístěním barevných odrazek. Bílé patří dopředu, červené dozadu, a oranžové do paprsků kol a na pedály. Dalším povinným prvkem jsou funkční brzdy. Ještě lépe na sebe upozorníte LED blikačkou s vysokou svítivostí. Helma je povinná pouze pro děti a mladistvé do 18 let, cyklista vážící si svého zdraví si ji ale vezme v každém věku. Těm, kteří mají nošení helmy povinné, přispívá Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR částkou 1500 korun. Je dobré si uvědomit, že pokud se cyklista jedoucí rychlostí 15 km/h střetne s vozem jedoucím pouhých 35 km/h, síla nárazu se rovná ekvivalentu pádu z 10. patra výškové budovy. Helma snižuje riziko poranění hlavy 19krát.

Nejčastěji jsou cyklisté zraňováni v křižovatkách, nárazem automobilu zezadu nebo při přejetí vozidla do protisměru. Častým viníkem na obou stranách je nedostatečná pozornost. V průměru zemře na českých silnicích 40 cyklistů, přitom z 58 % srážek s automobilem je na vině řidič.

V poslední době roste na silnici počet elektrokol a elektrokoloběžek, vyznačujících se razantnějším zrychlením a větší cestovní rychlostí. To v kombinaci s vyšší hmotností vyžaduje specifický přístup, který může nezkušené v krizové situaci nepříjemně „vyškolit” a zvýšit riziko pádu. Často se jedná o starší osoby, které si novinkou chtějí usnadnit výlety, ale zároveň už mají zhoršenou hybnost i reakce.

Správná výbava pro cyklisty je jen polovina úspěchu, ta druhá souvisí s ohleduplným chováním na silnici. V jejich případě se musí chovat předvídavě a jet u kraje. Je třeba si uvědomit, že řidič má vůči cyklistovi daleko více povinností. Většinou musí snížit rychlost a zohlednit provoz v protisměru, aby jej mohl po výběru vhodného úseku předjet s dodržením odstupu 1,5 metru. Pokud neukáznění cyklisté jedou vedle sebe, může na sebe řidič upozornit klaksonem, ale cyklista by se mohl leknout a spadnout.