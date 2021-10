Na prodej je závodní BMW M3 GTR E46. Pod kapotou má vymazlenou V8 z M5!

Šampionát Rolex Sports Car Series běžel v letech 2000 až 2013, šlo o sérii vytrvalostních závodů, do které chtělo naskočit také severoamerické zastoupení BMW. Oslovilo proto společnost PTG Racing, aby mu postavilo vítězný vůz na bázi BMW M3 E46 – ostatně dělali pro ně i závodní M3 E36.

AC Schnitzer ukazuje svou verzi BMW M3 Competition. Nabízí 590 koní a větší přítlak

Dle pravidel třídy GT bylo možné použít jakýkoliv motor v nabídce dané automobilky, sáhli proto po osmiválci S62B50 z BMW M5 E39. Vůz prošel komplexní závodní úpravou, dostal také závodní šestistupňovou manuální(!) převodovku Hewland. Existují pouze dva kusy, šasi 004 a 005 (000 až 003 měly šestiválce S54/P54B32).

Nutno říci, že nula-nula-pětce se na závodních tratích moc nedařilo. Objevila se na 24h Daytona, Grand-Am 400 Mile v Kalifornii, jela také na 24H Bathurst – k bedně se nikdy ani nepřiblížila. Nicméně jde o velmi zajímavý kus techniky – koukněte do galerie na načmáranou kulisu řazení uvnitř nebo úžasný bodykit s karbonovým křídlem, který jako by vypadl z počítačové hry Need for Speed Most Wanted.

Skoro polovinu nových policejních BMW nepoznáte. Rychlost ale změří dokonale

Auto je na prodej u australské společnosti Young Timers Garage s balíkem náhradních dílů, další sadou disků na mokrých pneumatikách a také se sadou přechodných gum. Cena je k dispozici jen při osobním jednání, nebude tudíž malá.