Na prodej je vzácná Škoda 135 se vstřikováním. Vzniklo jen 400 kusů, tento je v původním stavu

Tato modelová řada se ještě nedostala do středu zájmu sběratelů. Některé kousky už k tomu však mají slušně nakročeno.

Škoda 135 GLi vypráví příběh, jak se archaické základy československého modelu s motorem vzadu naučily bezproblémově spalovat bezolovnatý benzin, což bylo nutné pro vývozní modely vzhledem k emisním předpisům. Cestou bylo vstřikování paliva. Motor 135 tak mimo jiné dostal vedle katalyzátoru také jednobodové vstřikování Bendix. Výkon vozu nicméně klesl na 41 kW (56 koní), ale zase nepotřeboval sytič a hlavně startoval takzvaně na první dobrou.

Takto upravený byl i model Rapid, který se označoval RiC (Rapid injection Catalyst). Motor tím pádem splňoval emisní normu US83 a mohl se exportovat do Spojených států. Nakonec se ale podíval do Kanady, Velké Británie nebo do Rakouska a Finska. Škody 135 GLi se ovšem vyrobilo zhruba 400 kusů během let 1988 až 1990, takže je velmi raritní.

Vzácná je ale především na našich trzích, protože se v Československu oficiálně neprodávala. Cestu domů si vozy našly především díky individuálnímu dovozu, mnoho jich ale není. I proto stojí za zmínku inzerát ze Slovenska, který jeden přivezený exemplář modelu 135 GLi nabízí.

Vůz z roku 1989 má najeto 157.000 kilometrů a je téměř v původním stavu. Má například nové přední i zadní brzdy a nová nadkolí. Na laku karoserie už se ale zub času stihl podepsat a na výměnu jsou prahy, které ovšem majitel dá k autu nové. Cena za tento vůz činí 200.000 Kč. Jedná se tedy o jeden z nejdražších modelů této modelové řady.